»Čista laž. Očitno je Kršinar že na trdi drogi,« se glasi tweet predsednika SDS Janeza Janše, zaradi katerega se mora nekdanji premier na ljubljanskem okrožnem sodišču zagovarjati zaradi kaznivega dejanja razžalitve. Povratnik Janša, ki je bil zaradi zmerjanja novinark s prostitutkami maja letos že pravnomočno obsojen na pogojno zaporno kazen, na današnjem predobravnavnem naroku ni priznal krivde. Sodišče bo zato razpisalo glavno obravnavo, na kateri se bo zagovarjal pred kaznivim dejanjem, ki mu ga v zasebni kazenski tožbi očita novinar tednika Reporter Igor Kršinar. Janševa žalitev z oktobra 2019 je namreč letela na njega in na članek, v katerem je Kršinar pisal, da naj bi Janša grozil poslanki Jerci Korče (LMŠ) s povračilnimi ukrepi, ko pride na oblast SDS.

Zaslišali bi tudi osebno zdravnico

Kršinarja so v tistem obdobju nekateri člani SDS in anonimni profili na družbenih omrežjih naslavljali s »tovariš Helex« in pri tem namigovali, da je Kršinar jemal zdravilo, ki ga je mogoče dobiti na recept in ki deluje kot pomirjevalo. O tem je Kršinar tistega leta sam spregovoril in pojasnil stisko, v kateri je bil pred več kot desetimi leti, ko je imel zaradi prevzema revije Mag težave v službi. »Po desetih letih so mi očitali, da so mi zdravniki za pomiritev predpisali Helex, ki sem ga jemal kratek čas. Ali je to problem, če nekdo jemlje te tablete? Veliko ljudi v Sloveniji jemlje te tablete. A se ti 'paglavci' iz SDS, ki se skrivajo po tajnih tviter profilih, ki delujejo iz kleti na Trstenjakovi, zavedajo, da se delajo norca iz bolnih,« je tedaj dejal Kršinar.

Janša je nato šel še dlje od »paglavcev« in se iz Kršinarja norčeval, da je očitno že na trdi drogi. Kršinarjeva pooblaščenka, odvetnica Mojca Cigale Kršinar (njegova soproga) je danes med dokaznimi predlogi med drugim predlagala tudi zaslišanje osebne zdravnice, ki bo lahko potrdila, da Kršinar nikoli ni jemal prepovedanih drog ali bil odvisen od psihoaktivnih substanc. Zaslišala bi tudi Kršinarjevega brata, ki bo na sodišču povedal, da je od več ljudi zaznal, da zaradi Janševega zapisa verjamejo, da Kršinar uživa prepovedane droge. Kršinarjeva sodelavca pa bosta sodišču lahko pojasnila, kako je Janšev tweet vplival na njegovo počutje in ali je vplival na njegovo delo - v smislu, ali je bil Kršinar zaradi žalitve bolj previden in zadržan pri poročanju o Janezu Janši.

Matoz enači zdravilo s trdo drogo

Janšev odvetnik Franci Matoz je nekaterim dokaznim predlogom zasebnih tožnikov nasprotoval, sam pa je predlagal, da bi sodišče zaslišalo Vinka Vasleta, Kršinarjevega (nekdanjega) sodelavca iz obdobja, ko so mu zdravniki predpisali Helex. Prav tako bo Matoz obrambo očitno gradil na trditvi, da gre zdravilo Helex enačiti s trdimi drogami. Zato bi angažiral tudi izvedenko za področje farmacije. Matoz trdi, da v farmacevtskem žargonu droga lahko pomeni marsikaj, ter da tudi Helex lahko povzroči fizično in psihično odvisnost. Temu stališču je nasprotovala Kršinarjeva pooblaščenka, ki je poudarila, da zdravilo Helex v pogovornem jeziku nima nikakršne zveze s trdimi drogami, o katerih je pisal Janša.

Na okrožnem sodišču bodo najprej morali pretehtati, katere dokazne predloge bodo sprejeli, nato pa bodo razpisali glavno obravnavo, na kateri bodo zaslišali Janšo, Kršinarja in priče. Sojenje bo na predlog obrambe potekalo pred senatom. x