Na prizorišču je bilo videti več policijskih patrulj, trgovka v zlatarni, ki je medtem že spet odprta za stranke, pa je bila ob našem poizvedovanju vidno pretresena. Nič čudnega, zlatarna je bila tarča roparjev že drugič letos. O ropu smo namreč poročali že marca.

S Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so bili o ropu obveščeni malo pred deseto uro. Do sedaj še neznani storilec je vstopil v prodajalno z nakitom ter med ogledovanjem izdelkov iz pulta ukradel nakit v vrednosti nekaj tisoč evrov ter pobegnil iz trgovine. »Zaposlena ga je skušala zadržati, osumljenec pa jo je odrinil, ter jo lažje poškodoval, ni pa potrebovala zdravniške pomoči. Osumljenec pri dejanju ni uporabljal nevarnih predmetov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in aktivnostim za izsleditev storilca,« je sporočil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik PU Ljubljana. Policija je sporočila tudi opis storilca: Gre za moškega, starega okoli 40 let, normalne postave, višje rasti.

Oblečen je bil v kariraste tri-četrt hlače z rjavo belim karo vzorem in karirasto srajco svetlejših barvnih odtenkov. Nosil je svetlo rjavo čepico, očala in medicinsko masko, na rami pa večjo črno torbo. Vse, ki bi kaj vedeli o dogodku, policija poziva, da o tem obvestite policijo na št. 113.