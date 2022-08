»Srbski svet ni uradna opredelitev niti politika Srbije, temveč naravna potreba Srbov po enotnosti in po tem, da, kot na primer Nemci, živijo združeni. Zagovarjati tezo, da so imeli Slovenci pravico zapustiti Jugoslavijo, Srbi pa nimajo pravice odločati o sebi, je licemerno in neopravičljivo,« je torek v odzivu na Pahorjeve besede dejal Vulin.

Dodal je, da Pahor ne vidi grožnje miru v poskusih ukinitve Republike Srbske in spreminjanju daytonskega sporazuma, kot tudi ne vidi nevarnosti v kosanju Srbije, medtem pa vidi problem v ideji srbskega sveta.

»Zaradi ideje srbskega sveta ni umrl niti en človek, zaradi ideje o pravici Slovencev do samoodločbe za odcepitev pa se je začela državljanska vojna v SFRJ, v kateri je umrlo na desetine tisoče ljudi,« je še dejal srbski notranji minister.

Slovenskega predsednika je pozval, naj – preden nadaljuje s podajanjem nasvetov Srbiji, kaj naj počne in kako – najprej vrne »status, pravice in premoženje Srbom, ki so do državljanske vojne živeli ali še živijo v Sloveniji«. Te ljudi je namreč Slovenija po Vulinovi oceni naredila za »pravno nevidne«, še navaja Tanjug.

Pahor je v ponedeljek na BSF pozval Srbijo k aktivnejšemu približevanju EU. Ob tem je dejal, da bi EU sicer morala storiti več, da pridobi Zahodni Balkan na svojo stran, a da bi se po drugi strani tudi Srbija morala odreči ideji t.i. srbskega sveta, zavrniti separatistične težnje v BiH in si prizadevati za sklenitev dialoga s Prištino.