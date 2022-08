Ministrstvo je pojasnilo, da je FBI pred preiskavo iz več virov pridobil dokaze, da so bili dokumenti verjetno skriti v skladišču Trumpove vile na posestvu Mar-a-Lago in kasneje odstranjeni. Navedlo je še, da je Trump agentom FBI izrecno prepovedal preiskavo skladišča. V 54 strani dolgem dokumentu je ministrstvo še dodalo, da je Trump najverjetneje s tem želel ovirati preiskavo.

Policija je 8. avgusta v Trumpovem domovanju na Floridi zasegla več dokumentov z oznako »tajno«, nekdanji predsednik pa je predmet preiskave zaradi suma, da je z njimi neprimerno ravnal.

Ameriški predsedniki morajo namreč ob odhodu s položaja vse svoje dokumente in spletno pošto predati vladni agenciji, imenovani nacionalni arhivi, Trump pa jih je januarja 2021 odnesel iz Bele hiše na Florido. Kakršnekoli nepravilnosti zavrača, češ da je bila oznaka tajnosti z dokumentov umaknjena, ter trdi, da gre za »lov na čarovnice«.

V dokumentu, ki ga je v torek objavilo pravosodno ministrstvo, vodja protiobveščevalne službe na ministrstvu Jay Bratt omenja, da je FBI med preiskavo odkril vrsto zaupnih dokumentov, ki jih Trumpova ekipa kljub predhodnim pozivom ni predala oblastem.

Trump je prejšnji teden zaprosil sodišče, naj imenuje neodvisnega strokovnjaka za pregled dokumentov, ki jih je FBI zasegel med preiskavo. Ta naj bi odločil, če lahko nekateri izmed dokumentov ostanejo zaupni, in torej ne bi postali del preiskave.

Ministrstvo se je v torek objavljenem dokumentu odzvalo na Trumpovo prošnjo. Kot je navedlo, nekdanji predsednik nima več pravice do dokumentov, saj da ne pripadajo njemu, ampak so last vlade.

Sodišče po mnenju ministrstva zato ne bi smelo imenovati neodvisnega strokovnjaka, saj bi ta lahko preiskovalcem preprečil dostop do dokumentov. »Imenovanje posebnega strokovnjaka je nepotrebno in bi znatno škodovalo pomembnim interesom vlade, vključno z interesi nacionalne varnosti,« še piše v dokumentu.