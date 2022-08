Novartis je na poti preoblikovanja v vodilno globalno farmacevtsko družbo, ki jo poganjajo napredne platforme zdravljenja in podatkovna znanost.

»V skladu s tem Novartisove operacije nenehno spreminjajo svojo proizvodno mrežo in način delovanja, da bi prilagodile zmogljivosti in sposobnosti spreminjajočim se zahtevam izdelčnega portfelja. To strateško usmeritev uresničuje tudi Lek, ki je del Novartisa. V skladu s tem in zaradi svetovnega obsega povpraševanja še naprej prilagajamo svojo prisotnost na Prevaljah,« so zapisali.

Proizvodnjo na Prevaljah so tako podaljšali do konca leta 2023. Novartis namreč načrtuje, da bo prevaljska lokacija prešla iz proizvodne dejavnosti v del globalnega operativnega centra, ki ga je Novartis vzpostavil v Sloveniji.