Skladišča plina v EU 80-odstotno napolnjena

Skladišča plina v EU so po podatkih združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture v EU napolnjena 80,2-odstotno. To pomeni, da je napolnjenost skladišč več kot dva meseca pred rokom presegla osnovni cilj uredbe EU o skladiščenju plina, ki so jo države potrdile konec junija, veljati pa je začela v začetku avgusta.