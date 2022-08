Pred Juvanovo sta se v uvodnem krogu poslovila tudi Tamara Zidanšek in Aljaž Bedene. Zidanškovo je izločila Američanka Elizabeth Mandlik, ki je zmagala s 5:7, 7:6 (3) in 6:4, za Bedeneta pa je bil usoden Argentinec Pedro Cachin, po treh urah in 47 minutah je slavil s 6:4, 6:3, 5:7, 1:6 in 7:6 (6).

Poleg Juvanove se je v noči na sredo poslovila tudi lanska zmagovalka Emma Raducanu. Od 19-letne Britanke in enajste nosilke turnirja za grand slam je bila boljša Francozinja Alize Cornet, ki je zmagala s 6:3 in 6:3.