Oba, tako Tamara Zidanšek kot Aljaž Bedene, sta kljub porazom v prvem kolu odprtega prvenstva ZDA v tenisu pustila opazen pečat, predvsem zaradi nepopustljivosti. Še posebno Bedene, ki se je celo na svojem zadnjem dvoboju v konkurenci posameznikov na grand slam turnirju (v New Yorku bo nastopil še v kategoriji moških dvojic v paru s Fincem Emilom Ruusuvuorijem) boril do zadnje kaplje znoja. Dobesedno, saj se je v vročem in soparnem, tipičnem poletnem newyorškem večeru tolikokrat preoblekel, da mu je svežih majic in kratkih hlač zmanjkalo že pred petim nizom.

Bedenetov nasprotnik, 28-letni Argentinec Pedro Cachin, je bil na igrišču še posebno motiviran, saj je bil med gledalci tudi nekdanji teniški igralec številka dve Alex Corretja, z ženo Martino in hčerko Eriko, zdaj komentator pri Eurosportu ter ugleden trener in menedžer nadarjenih teniških igralk in igralcev, predvsem s špansko govorečega območja. In eden od Corretjevih varovancev Cachin, kralj finančno manj ugodnih challenger turnirjev, je prva dva niza odigral briljantno, naslednja dva pa je še bolj nepopustljivo točke zbiral Bedene. Super podaljšano igro v petem setu, ki se pri rezultatu 6 proti 6 igra na 10 dobljenih točk, je na koncu dobil ne boljši, pač pa srečnejši Argentinec. Ljubljančan po dvoboju, ki je trajal skoraj štiri ure, ni bil preveč razočaran, dokazal je, da na pragu teniške upokojitve še vedno zmore na polno odigrati tudi pet nizov. Dvoboj si je ogledalo kar precej Slovencev, od Bedenetovega teniškega trenerja v mlajših kategorijah Urbana Ljubiča, sina nepozabnega pokojnega radijskega športnega komentatorja Borisa Ljubiča, zdaj trenerja na Univerzi v Wisconsinu, do trenerja Kaje Juvan Zorana Krajnca, ki je bil zelo zadovoljen s pripravami na nastop svoje varovanke na OP ZDA. Kondicijske treninge sta opravljala v Central parku, kjer se jima je pri teku občasno pridružila še Kajina izjemno športno razpoložena mama Katja.

Tamara Zidanšek je po porazu z Elizabeth Mandlik le globoko vzdihnila, kajti pri izjemno ugodnem rezultatu v drugem nizu je nesrečno zgrešila odločilni forhend udarec, ki bi ji odprl pot v nadaljevanje turnirja. Se pa tudi ona še ne odpravlja domov, saj bo z Madžarko Panno Udvardy nastopila še med ženskimi dvojicami. Že v prvem krogu ju čakata četrti nosilki, Ukrajinka Ljudmila Kičenok in Latvijka Jelena Ostapenko. Tamaro Zidanšek v New Yorku spremlja trener Belgijec Carl Maes, s katerim sta že sestavila načrt, na katerih osmih turnirjih bo Slovenka še nastopila do konca leta, potem pa po kratkem počitku začela priprave na prvi grand slam v novi sezoni, odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu.

Se pa v New Yorku odvija izjemno zapletena »grška« zgodba, potem ko sta v prvem kolu nepričakovano (a zasluženo) izpadla Stefanos Cicipas in Simona Halep, oba iz ekipe razvpitega Francoza grškega rodu Patricka Mouratoglou​ja, ki je dolga leta stal ob strani tudi Sereni Williams, ki so ji po zmagi v prvem kolu proti Črnogorki Danki Kovinić na centralnem igrišču Arthurja Asha pripravili nepozabno slavje. Mouratoglou​ja ni bilo blizu, še več, nihče ga ni niti omenil. Nadaljevanje »grške« drame sledi.