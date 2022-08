V Kopru bo v petek in soboto premierna tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v težavnosti, ki je pred tem kar 25 let potekala v športni dvorani Zlato polje v Kranju. Na Obali bodo nastopili najboljši športni plezalci na svetu, z izjemno močno slovensko reprezentanco na čelu. Ta bo tekmovala v Kopru na krilih nedavnih izjemnih uspehov na evropskem prvenstvu v Münchnu, kjer so slovenski plezalci dosegli kar pet kolajn. Tri zlate kolajne je osvojila Janja Garnbret, in sicer za naslove v težavnosti, balvanskem plezanju in olimpijski kombinaciji, dve srebrni pa sta osvojila Mia Krampl (olimpijska kombinacija) in Luka Potočar (težavnost). Slovenija je bila v Münchnu nagrajena z osvojitvijo pokala narodov za najuspešnejšo reprezentanco evropskega prvenstva na Bavarskem. »Kot selektor reprezentance sem ponosen na vse plezalce, ki so na vrhuncu sezone pokazali odlično pripravljenost, za kar smo bili nagrajeni s številnimi uspehi, pika na i pa je osvojeni pokal v skupnem seštevku,« pravi slovenski selektor Gorazd Hren.

Dodatna motivacija prijatelji, profesorji, sošolci, sorodniki …

»Domača tekma nam vselej pomeni nekaj več. Želimo se dokazati pred domačimi navijači, da javnosti pokažemo, da si zaslužimo takšno tekmo. Potrudili se bomo, da naredimo dober šov. Vnaprej se opravičujem, če bomo v napovedih kdaj rekli, da bomo tekmovali v Kranju, ki je po vseh teh letih pustil pečat v slovenski zgodovini športnega plezanja. Hkrati pa sem prepričan, da se v Kopru obeta spektakel in nadgradnja kranjske tekme,« dodaja Gorazd Hren, ki bo vodil 17 slovenskih plezalcev, devet plezalk in osem plezalcev. Slovenski dres bodo v petkovih kvalifikacijah nosili: Janja Garnbret, Sara Čopar, Katja Debevec, Rebeka Kamin, Mia Krampl, Vita Lukan, Lučka Rakovec, Lana Skušek, Tjaša Slemenšek, Anže Peharc, Luka Potočar, Domen Škofic, Gregor Vezonik, Zan Lovenjak Sudar, Milan Preskar, Matic Kotar in Martin Bergant.

»V Kopru bo moj cilj enak kot na vseh tekmah do zdaj, grem torej po zmago. A se zavedam, da je pred domačim občinstvom težko tekmovati, saj mu želim pokazati najboljše, kar znam. Ne tekmo bom šla maksimalno osredotočena, na njej pa bom uživala. Vem, da bodo na tekmo prišli moji prijatelji, nekdanji učitelji, profesorji, sošolci in sorodniki. Vem, da bodo na tekmi tudi otroci, ki smo jim vzorniki. Vse to je dodatna motivacija. Ko slišim slovenske spodbudne besede iz občinstva, naredim še dva giba več, kot bi mogoče sicer,« se tekme veseli najboljša slovenska športnica Janja Garnbret. Priznala je, da so jo nastopi na evropskem prvenstvu v Münchnu zelo utrudili, zato si je po prihodu domov vzela nekaj dni premora, potem pa sta s trenerjem Romanom Krajnikom začela z lažjim treningom. »Prepričana sem, da se bom do tekme spočila in nabrala dovolj energije,« pristavlja olimpijska prvakinja.

Uspehi za dvig apetitov

Tudi Mia Krampl je priznala, da so jo bavarske preizkušnje izjemno izčrpale, a se jih bo spominjala z nasmeškom, saj je dosegla izjemen uspeh, poleg tega pa dobila motivacijo za trening balvanskega plezanja, s katerih bo lahko še bolj konkurenčna v olimpijski kombinaciji. »Ko sem prišla s tekme v Münchnu, sem bila psihično in fizično izčrpana. Potrebovala sem nekaj dni, da sem se vrnila na trening. Verjamem, da sem dobro pripravljena in da bom dobro plezanje potrdila tudi na domači tekmi. Veselim se podpore domačega občinstva, ki so moja dodatna spodbuda,« pravi evropska podprvakinja v olimpijski kombinaciji.

Luka Potočar pravi, da so se mu apetiti z uspehom v Münchnu dvignili: »Želim se povzpeti na zmagovalni oder najboljše trojice, za kar bo potrebno vrhunsko plezanje od kvalifikacij naprej. Občinstvo je pomemben del vsakega športa in zagotovo bo velika motivacija za vse slovenske tekmovalce.« Vita Lukan na Bavarskem ni dosegla rezultatov, ki si jih je želela, zato si pred domačimi gledalci želi popraviti vtis: »S tekem v Kranju imam veliko lepih spominov, ki si jih želim nadaljevati tudi na novem prizorišču.«

Brezplačne vstopnice so na voljo prek glavnega pokrovitelja do vključno današnjega dne. Po tem datumu bodo vstopnice na voljo za 15 evrov za občane koprske občine in člane Planinske zveze Slovenije ter 20 evrov za preostale. Vstopnice bodo omogočale ogled tako petkovega polfinala (ob 20. uri) kot sobotnega finala (ob 20. uri). Vstop za ogled petkovih kvalifikacij, ki se bodo začele ob 9. uri, bo prost. V Kopru bo v kvalifikacijah nastopilo 123 tekmovalcev iz 24 držav. Najboljših osem v vsaki od konkurenc pa se bo za stopničke pomerilo v sobotnem finalu. Omenimo še, da bosta vodji tekmovanja Tomo Česen in Matej Planko. x