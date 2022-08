Pomoč tudi gospodarstvu

Odbor DZ za gospodarstvo je včeraj na nujni seji z 10 glasovi za in brez glasu proti podprl predlog zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Vlada poudarja, da ne gre za zadnji korak pomoči. V opoziciji pa si želijo, da bi ta zajemal širši nabor upravičencev in energentov.