»Ministrica za zdravje je danes predsedniku vlade podala odstopno izjavo, saj meni, da ne more več opravljati svoje funkcije,« je njen urad zapisal v kratki izjavi za javnost. Portugalski premier Antonio Costa je v ločeni izjavi sporočil, da je sprejel njen odstop, in se ji zahvalil za njeno delo, med drugim za organizacijo uspešne kampanje cepljenja proti covidu-19.

Do odstopa je prišlo le nekaj ur po tem, ko so se pojavila poročila, da je v soboto umrla 34-letna turistka iz Indije, ki je med prevozom z reševalnim vozilom iz glavne lizbonske bolnišnice Santa Maria v drugo bolnišnico v prestolnici doživela srčni zastoj. Do premestitve je prišlo zaradi pomanjkanja prostora na oddelku za novorojenčke. Njen otrok se je po nujnem carskem rezu rodil zdrav, so sporočile oblasti.

V zadnjih mesecih je na Portugalskem prišlo do več podobnih incidentov, med drugim sta umrla dva novorojenčka, potem ko so njuni materi med porodom premeščali med bolnišnicami.

Ministrica je bila tarča ostrih kritik opozicije in predstavnikov zdravstvenih organizacij zaradi težav, s katerimi se srečujejo številne bolnišnice, med katerimi je ključna težava pomanjkanje kadra, poroča britanski BBC. V luči tega je vlada sprejela ukrep za zaprtje nekaterih urgentnih porodniških služb.

Zaradi pomanjkanja zdravstvenega osebja, zlasti specializiranega za ginekologijo in porodništvo, portugalska vlada trenutno razmišlja o zaposlovanju iz tujine.