Londonski kraljevi filharmonični orkester (Royal Philharmonic Orchestra – RCO) prihaja jutri na 70. Ljubljana Festival, njihov koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma pa spada med letošnje programske vrhunce, podobno kot nocojšnji nastop opernega zvezdnika Placida Dominga, nekoč slovitega tenorista, danes baritonista in dirigenta, ki se bo predstavil s španskimi popevkami zarzuelami.

Čudežni maestro Petrenko

Z londonskimi kraljevimi filharmoniki bo tudi eden trenutno najbolj iskanih dirigentov Vasilij Petrenko, ki je od lani njihov novi umetniški vodja oziroma glasbeni direktor. Petrenko je sicer tudi glavni dirigent Mladinskega orkestra Evropske unije, s katerim je na ljubljanskem poletnem festivalu gostoval leta 2016, in glavni dirigent Državnega akademskega simfoničnega orkestra Ruske federacije.

Maestro Petrenko je svojo študijsko pot začel v rodnem Sankt Peterburgu, kjer je veljal za čudežnega dečka (bral je že pri dveh letih), se nato pilil pri dirigentih Ilji Musinovu, Marissu Jansonsu in Juriju Temirkanovu, potem pa so kaj kmalu začela deževati povabila najprestižnejših orkestrov. Debitiral je novembra 2004 s Kraljevim filharmoničnim orkestrom iz Liverpoola (RLPO), ki ga je pozneje tudi umetniško vodil; to obdobje velja za čas razcveta tega orkestra. Istega leta je postal tudi vodja Državnega akademskega simfoničnega orkestra v Sankt Peterburgu. Sledili so nastopi z Berlinskimi filharmoniki, Orkestrom Gewandhaus iz Leipziga, Londonskimi simfoniki in Londonskimi filharmoniki, danes pa je pri 46 letih nedvomno eden najbolj zaželenih maestrov. Pravijo, da ga odlikuje brezhiben posluh.

RCO ponovno v gosteh

Tudi Kraljevi filharmonični orkester iz Londona pri nas že poznamo. Ljubljano so obiskali pred petimi leti, ko so za darilo ob slovenskem kulturnem prazniku in za uvod v ljubljanski festival igrali Beethovnov repertoar. Gre za orkester z 75-letno tradicijo, ki preigrava klasični repertoar, znani pa so tudi po svoji inovativnosti in odprtosti, saj so denimo nastopili že s številnimi pop in rock legendami. Nocoj nastopijo v Varšavi, jutri bodo torej v Ljubljani, v septembru pa nameravajo s svojim šefom dirigentom obiskati še češko mesto Josefov in avstrijski Linz; zanimivo pri tem je, da na vseh omenjenih koncertih igrajo povsem različen program.

V Ljubljani bodo odigrali kar tri simfonije – Prokofjevo Prvo ali poznano tudi pod imenom Klasična, Mozartovo Koncertantno simfonijo za violino, violo in orkester v Es-duru, ki velja za eno najlepših skladateljevih inštrumentalnih skladb, in Beethovnovo Peto. Solista na koncertu bosta v Londonu živeča slovenska violinistka Lana Trotovšek ter izjemni mladi ukrajinski violist Maksim Risanov. Lana Trotovšek je s tem orkestrom že nastopila, solistka pa je bila tudi že pri njihovih slavnih sosedih, Londonskem simfoničnem orkestru (LSO), igrala je z Orkestrom Marijinega gledališča pod vodstvom maestra Valerija Gergijeva ter drugimi uglednimi orkestri; je prejemnica več nagrad, med drugim nagrade Prešernovega sklada. Drugemu solistu, violistu Risanovu, kritiki pripisujejo izjemno karizmo, večkrat se je že znašel tudi med nominiranci za nagrado grammy.