S filmom White Noise (Beli šum) scenarista in režiserja Noaha Baumbacha, ki je nastal po znanem romanu Dona DeLilla, v njem pa nastopata Adam Driver in Greta Gerwig, se bo nocoj odprl že 79. mednarodni filmski festival v Benetkah. Priljubljena Mostra bo v glavnem tekmovalnem programu ponudila 23 filmov, najboljšim pa bodo leve podelili 10. septembra, ko se bo festival tudi sklenil.

Spodoben nabor znanih imen

Seveda v osrednjem programu tudi tokrat ne manjka znamenitih imen svetovne kinematografije, ki bodo premierno predstavila svoje zadnje filmske dosežke. Poleg že omenjenega Belega šuma bodo v konkurenci med drugim prikazani filmi, kot so na primer Brez medvedov (Khers Nist), na skrivaj posneta ljubezenska drama iranskega režiserja Džafarja Panahija, ki je bil v domovini pred kratkim obsojen na večletno zaporno kazen, drama Kit (The Whale) Darrena Aronofskyja, v kateri Brendan Fraser igra skoraj 300 kilogramov težkega možakarja srednjih let, ki se poskuša ponovno zbližati z najstniško hčerko, ugledni mehiški režiser Alejandro González Iñárritu pa se bo predstavil s filmom Bardo, epsko komedijo, podnaslovljeno kot »lažna kronika prgišča resnic«.

Sloviti francoski gledališki ter filmski ustvarjalec Florian Zeller, ki je za film Oče prejel oskarja, bo na Lido pripeljal novi film Sin, v katerem ima glavno vlogo ponovno Anthony Hopkins; romantično grozljivko Kosti in vse drugo (Bones and All) podpisuje italijanski cineast Luca Guadagnino, v njej pa kot zaljubljeni ljudožerec nastopa tudi mladi zvezdnik Timothée Chalamet. Ana de Armas, ravno tako prepoznaven obraz mlajše generacije, bo v biografskem filmu Plavolaska (Blonde) režiserja Andrewa Dominika odigrala Marilyn Monroe; ta mračna pripoved o življenju filmske ikone je med bolj pričakovani filmi festivala, saj naj bi vsebovala kar nekaj drznih in neprijetnih prizorov.

Poklon Catherine Deneuve

Zunaj tekmovalnega programa si bo med drugimi mogoče ogledati vestern Walterja HillaMrtvi za dolar (Dead for a Dollar), v katerem je glavno vlogo lovca na glave odigral Christoph Waltz, poleg njega pa nastopata še Willem Dafoe in Rachel Brosnahan. V stranski tekmovalni program Obzorja, v katerem je sicer 18 filmov, pa se je uvrstila tudi slovenska manjšinska koprodukcija Najsrečnejši človek na svetu, šesti celovečerec makedonske režiserke in scenaristke Teone Strugar Mitevske.

Zlatega leva za življenjsko delo bosta letos prejela ameriški režiser in scenarist Paul Schrader in francoska igralka Catherine Deneuve. Schrader je znan predvsem kot avtor oziroma soavtor scenarijev za filme Martina Scorseseja (kot recimo Taksist, Pobesneli bik in Zadnja Kristusova skušnjava), a je tudi sam režiral skoraj dvajset filmov različnih žanrov, od biografij do dram in grozljivk, morebiti najbolj znan med njimi je Ameriški žigolo z Richardom Gerom. Francoske zvezdnice niti ni treba posebej predstavljati: Catherine Deneuve je v bogati karieri (prvi film je posnela pri dvanajstih letih) sodelovala z nekaterimi največjimi evropski režiserji in igralci ter nastopila v več kakor stotih filmih, nazadnje v drami Čas njegovega življenja (2021) režiserke Emmanuelle Bercot.