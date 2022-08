Na jugu Ukrajine se je očitno začela že več tednov pričakovana ukrajinska ofenziva. Za zdaj ni jasno, kako obsežna in uspešna bo ter kako bo potekala, tako da je predmet različnih interpretacij in ugibanj. Ukrajinska artilerija od ponedeljka silovito napada na območju Hersona. Gre za mesto s 300.000 prebivalci, ki ga je ruska vojska zavzela že v začetku marca in je za porušenim Mariupolom drugo največje ukrajinsko mesto, ki je v tej vojni prišlo v ruske roke. Zavzetje Hersona bi bilo velik simboličen uspeh za Ukrajino in bi dalo nov zagon boju proti ruski agresiji, ki jo je v torek obsodil tudi papež Frančišek.

Različne trditve o poteku bojev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek zvečer izjavil: »Ukrajina je pred tem, da osvoji, kar ji pripada.« Ni pa povedal, kje poteka sedanja ofenziva. Dejal je: »Vsak hoče vedeti, kakšni so naši načrti. Tega pa od odgovornih oseb ne boste slišali, saj gre za vojno.«

Z ukrajinskih poveljstev navajajo, da so uničili ruske poveljniške položaje, skladišča streliva in znova mostove čez reko Dneper, tudi enega pontonskega. Po nekaterih trditvah ukrajinske vojske je prva obrambna črta ruske vojske na območju Hersona prebita, obstajale naj bi tri. V ruski vojski trdijo, da so preprečili »poskuse ukrajinskih ofenziv« in zadali ukrajinski vojski hude izgube. Ruska novinarska agencija Tass je posredovala izjavo Vladimirja Leontijeva, ki vodi rusko upravo Hersona: »Lahko rečemo, da je v zadnjih dveh dneh mesto zadelo okoli 100 izstrelkov.«

Herson je edino večje urbano središče v ruskih rokah na severnem bregu Dnepra. V prejšnjih tednih uničeni mostovi pomenijo, da se ruska vojska v Hersonu in na preostalem severnem bregu težko oskrbuje, tudi do okrepitev prihaja težje. Je pa imela zadnje tedne dovolj časa za utrjevanje obrambnih položajev.

EU v skupno urjenje ukrajinskih vojakov

Ukrajinska vojska poroča tudi o silovitem ruskem bombardiranju in raketiranja mesta Mikolajev, preko katerega so Rusi že večkrat zaman poskušali prodreti iz Hersona do Odese. Sicer se že več mesecev frontne črte zelo malo premikajo. Za zadnje tedne je značilno zlasti nenehno obstreljevanje na območju jedrske elektrarne Zaporožje, ki naj bi jo v teh dneh obiskali strokovnjaki za varnost nukleark iz Mednarodne organizacije za jedrsko energijo. Iz evropske komisije sporočajo, da bodo iz rezerv EU darovali Ukrajini za ljudi v bližini jedrske elektrarne pet milijonov tablet kalijevega jodida, ki varujejo ščitnico v primeru radioaktivnega sevanja. Še pol milijona jih bo poslala Avstrija.

Pomemben vidik sedanje ofenzive na jugu, ki bi se lahko pozneje razširila tudi na zavzetje jedrske elektrarne Zaporožje in morda celo Krima, je, da bo pokazala učinkovitost zahodne pomoči Ukrajini v težkem orožju. Daleč največ je pošiljajo ZDA, sledijo Velika Britanija, Poljska in Nemčija. Menda igrajo pomembno vlogo tudi droni, pri čemer naj bi bili turški, ki jih uporablja ukrajinska vojska, bolj učinkoviti od iranskih, ki jih od avgusta uporablja ruska vojska.

Včeraj so se na Češkem, ki predseduje Svetu EU, sestali obrambni ministri držav članic EU in se dogovorili za začetek priprav na vzpostavitev posebne misije za urjenje ukrajinskih vojakov. Zvečer so neformalni sestanek v Pragi začeli tudi zunanji ministri članic EU, glavna tema je vprašanje ukinitve izdajanja turističnih vizumov za ruske državljane.