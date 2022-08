Še štiri tekme in Goran Dragić vas bo prehitel na večni lestvici uradnih nastopov v reprezentančnem dresu. Kako se ob tem počutite?

Če sem povsem iskren, sploh nisem vedel, da sem na prvem mestu omenjene lestvice. Zgodovinski mejniki so sicer za to, da se jih podre. Če kdo, potem sem zadovoljen, da me bo prehitel ravno Goran Dragić, ki je izjemen košarkar in človek.

Kako ste pospremili njegov povratek v reprezentanco?

Bil sem zelo vesel, ko sem slišal, da si je premislil. Je velika dodana vrednost za reprezentanco. V prvi vrsti, ker gre še vedno za izredno kakovostnega košarkarja, nato pa zaradi svojih vodstvenih sposobnosti in dolgoletnih izkušenj na najvišji ravni.

Moštva odštevajo ure do začetka evropskega prvenstva. Kaj se v tem obdobju dogaja v glavah košarkarjev?

Kljub temu, da imajo skoraj vsi reprezentanti že veliko izkušenj iz različnih tekmovanj, tudi olimpijskih iger, se pred prvo tekmo na evropskem prvenstvu vedno čuti določena napetost. Ta nato izgine, sledi pa naporen ritem tekem. Slovenija bo to pot v edinstvenem položaju, saj velja za enega glavnih favoritov ne le v svoji skupini, temveč na celotnem turnirju. To zna predstavljati dodaten pritisk, a verjamem, da ga bodo igralci znali prenesti. Tudi v tem pogledu bo prisotnost Gorana Dragića več kot dobrodošla.

Je Slovenija sposobna znova poseči po zlatem odličju?

Slovenija je bila vedno spoštovana reprezentanca, a da bi jo izven naših meja omenjali kot favorita za zlato odličje, se še ni zgodilo. Kot aktualni evropski prvak in glede na imena v reprezentanci, je prav, da cilja na sam vrh. Je pa krog favoritov širok in nas čaka izredno kakovostno evropsko prvenstvo.

Pred evropskim prvenstvom je Fiba »vrinila« kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo. Posledice so bile številne poškodbe pomembnih igralcev v različnih reprezentancah. Kako gledate na vse skupaj?

Tokratne tekme kvalifikacij za svetovno prvenstvo so resnično odveč. Fiba bi mirno lahko našla drug termin ali recimo konec junija in v začetku julija dodelila štiri tekme. Evropsko prvenstvo je samo po sebi dolgo in naporno, zdaj pa so morale reprezentance tik pred začetkom odigrati še po dva obračuna, ki sta imela velik pomen. Videli smo denimo tekmo med Srbijo in Grčijo, ki bo mirno lahko tudi polfinale evropskega prvenstva. Za Srbe je imela velik pomen, saj niso v najboljšem položaju, za zmago pa so potrebovali celo podaljšek. Tu je šlo veliko energije in prav možno je, da se bodo posledice pri njih poznale, ko bodo na vrsti najbolj pomembne tekme na evropskem prvenstvu. Kot ste omenili, je naporen ritem že pustil posledice v obliki številnih poškodb. Težavo pa vse skupaj predstavlja tudi trenerjem v klubih, ki dobijo še pred začetkom sezone nazaj izmučene igralce. Fiba bi morala zadevo bolje premisliti.

Slovenija se je na zadnji kvalifikacijski tekmi proti Nemčiji močno opekla, pred tem pa v celotnem poletju zabeležila deset zaporednih zmag.

Poraz proti Nemčiji ni bil prijeten, saj je šlo za kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Sicer pa rezultat na pripravljalnih tekmah ni v ospredju. Jasno je, da so zmage vedno boljše od porazov, a selektorji v prvi vrsti gledajo na reakcije v določenih situacijah in izvedbe zamisli s treningov. Slovenija je v pripravljalnem obdobju odigrala nekaj težkih tekem, ki bi jih lahko tudi izgubila, a je znala izvleči zmago. Bolj kot zmaga ali poraz so pomembni trenutki, skozi katere je šla reprezentanca. Ponovili se bodo namreč na evropskem prvenstvu, zato je pozitivno, da jih je že izkusila.

Kdo so za vas glavni favoriti evropskega prvenstva?

Najprej bi rad omenil, da bo to morda celo najmočnejše evropsko prvenstvo v zgodovini, saj bodo na njem ob kopici drugih zvezdnikov nastopili trije, ki sodijo v sam vrh lige NBA – Luka Dončić, Nikola Jokić in Giannis Antetokounmpo. Med glavne favorite za končno zmago ob Sloveniji štejem Grčijo, Francijo in Srbijo. Gledal sem kar nekaj pripravljalnih tekem in lahko mirno sem uvrstim še Litvo, ki igra izredno fizično košarko, močna pa je tudi Turčija.

Svoj čas ste veljali za enega najboljših organizatorjev igre v Evropi. Kako gledate na nagel vzpon mladega Žige Samarja?

Samarja sem spremljal že v Fuenlabradi in se zanimal zanj takoj, ko sem postal trener Gran Canarie, a je imel visoko odškodnino in bil že v pogovorih z Albo. Gre za resnično izredno kakovostnega mladeniča, ki je za mnoge presenečenje, za tiste, ki ga že nekaj časa podrobno spremljamo, pa ne. V vlogi, ki jo ima v reprezentanci, je pokazal veliko zrelost in zanesljivost, hkrati pa je tudi dobro fizično pripravljen.

Pred selektorjem Aleksandrom Sekulićem je verjetno največji izziv kariere. Mu bo kos?

Sekulić z reprezentanco opravlja vrhunski posel. Je pravi mož za to mesto. Vrsto let je bil del članske izbrane vrste kot pomočnik, v tem času pa pridobival izkušnje in dobro spoznal igralce. Tako je brez težav razdelil vloge, ki so jih vsi sprejeli in lahko v njih pokažejo najboljše. Ob tem je razvil dober odnos z igralci in želim mu vse najboljše tudi vnaprej.

Delo mu v veliki meri olajša Luka Dončić, ki je postal globalni športni super zvezdnik.

Če pustimo ob strani njegove košarkarske odlike, ki jih vsi poznamo, je meni najbolj všeč njegov karakter. Je zelo odprt in brez težav gradi odnose z ostalimi člani reprezentance. Ima pristop, da je eden od mnogih, in to daje izbrani vrsti veliko širino. Gre za povsem preprostega fanta, ki ne postavlja nikakršnih zahtev, pa bi jih glede na njegov status lahko. Celoten proces grajenja iger in kemije na in ob igrišču je zaradi njegovih značajskih lastnosti močno olajšan.

Poleti ste prevzeli vodenje španske Gran Canarie, kar je nov korak naprej v vaši trenerski karieri, kajneda?

V smislu športnih ambicij, je to velik korak naprej. Gre za enega najboljših klubov v drugi najmočnejši ligi v Evropi, ki se v španskem prvenstvu vedno bori za končnico in za vrh v evropskem pokalu. Sem zelo motiviran, a moram priznati, da tudi nekoliko živčen. Ker imamo polovico ekipe po reprezentancah, ki bodo nastopale na evropskem prvenstvu, se bodo nosilci vrnili pozno in vprašanje, v kakšnem stanju. To me malo skrbi, a se po drugi strani s podobno težavo ubadajo vsi največji klubi v španski ligi.

Vam je bilo težko zapustiti Ulm?

Po eni strani sem začutil, da je čas za korak naprej, po drugi pa sem s težkim srcem zapustil Ulm. Družina je mesto v treh letih vzela za svojega in ga spoznala do potankosti ter v njem uživala. Bil sem pred veliko dilemo, saj sem imel kar nekaj ponudb, med drugim tudi od moskovskega CSKA, a sem se na koncu odločil za Gran Canario.

V evropskem pokalu bo po videnem lani eden od konkurentov za končni naslov tudi Cedevita Olimpija.

Olimpija je znova sestavila odlično ekipo in bo upravičeno znova ciljala visoko v evropskem pokalu. Ta bo v letošnji sezoni nekoliko spremenjen, saj izrazitega favorita ni. Virtus Bologna, Valencia in Partizan so odšli v evroligo, zato bo tekmovanje sila izenačeno in nepredvidljivo. Še posebej zaradi novega sistema, ki se je lani izkazal za zelo zanimivega. Ker v končnici o napredovanju odloča le ena tekma, gre na življenje ali smrt, kar je atraktivno tudi za navijače.