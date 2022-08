Dvajsetletni Patricij, 21-letni Josip, 22-letni Ivan in 23-letni Jurica očitno niso imeli početi nič boljšega kot po Zagrebu med drugim ropati vrtce, cerkve in pokopališča. »Cilj je bil najti čim starejše grobove, saj je bila večja možnost v njih najti kaj vrednejšega,« je ob priznanju dejanj pojasnil Jurica, najstarejši član štiričlanske tolpe. Z moralno zavržnimi dejanji so si prislužili obtožbe desetih kaznivih dejanj, vključujoč vse od tatvin do skrunitve grobov. Zagrebško tožilstvo za dva zahteva leto zapora, za dva pa leto in pol. Četverica je krivdo priznala.

Da jim ni bilo nič sveto, so dokazali z napadi na starejše na pokopališčih, ki so prišli grobove svojih ljubih okrasit s svečkami ali rožami. Nekatere so okradli. Sredi noči so se vrnili in se spravili še na mrtve. Iskali so elitne grobove in grobnice, da bi iz njih ukradli kar največ. »Prvi dan smo premaknili pet nagrobnih plošč, a v teh grobovih ni bilo ničesar. V šestem smo našli dva zlata zoba, tri prstane in verižico. Krsto smo zapečatili in ploščo vrnili tja, kamor spada. Denar od zlata smo si razdelili,« je kot ptička zažvrgolel 23-letni Jurica in opisal njihove podvige. Plošče so premikali tako, da so se naslonili na sosednji grob ter jih z nogami potiskali stran. »Prvi dan sva vanje šla z Josipom. Videla sva kosti in z njih ukradla nakit. Verižica je bila na vratu trupla, prstani na rokah. Zobe sem potrgal iz čeljusti,« je opisoval neprijetne podrobnosti. Dan ali dva kasneje jim je uspelo vdreti v samo dve grobnici, saj jih je odvrnil smrad, ki je butnil iz krst.

Operirali v rokavicah in maskah

»Za ogrlico smo dobili 1500 evrov, za zobe 26, za tri prstane okoli 400,« pa je o vrednosti plena povedal Patricij. Stisnjen v kot je policiste sam odpeljal do vseh grobov, ki so jih nasilno odprli, poškodovali, okradli ali pa to zgolj poskušali storiti. Jurica je dodatno pojasnil, da so se osredotočali na starejše grobove, saj je bilo več možnosti, da bodo v njih vrednejše stvari. »Ko smo prišli do letnice 1870, smo se odločili za napad. Odpirali smo jih skupaj, včasih tako z rokami kot z nogami. Če je smrdelo, smo si nadeli maske, na rokah pa smo imeli rokavice,« je še povedal. Eden od njih je sodeloval samo pri premiku plošč, saj si zaradi strahu in smradu ni upal v grobove. Četverica naj bi se sčasoma zavedela, da so s skrunitvijo grobov prizadeli njihove lastnike.

Spravili so se tudi na nekaj cerkva, z ene so ravno kradli bakrene cevi, ko jih je pri dejanju ulovil župnik. Uspelo jim je pobegniti. Baker so kradli tudi v nekem katoliškem vrtcu in katoliškem društvu. Vdrli so v vsaj en kiosk, iz katerega so odnesli tobačne izdelke, pri vlomih v različne večje zabojnike pa so odnesli za več kot 2000 evrov bakra.

Razvpita afera Grobarji Na Hrvaškem že vse od leta 2013 odmeva afera Grobarji, v kateri naj bi grobarji in pogrebniki kar dvajset let v Osijeku s trupel kradli zlate prstane, ogrlice, zapestnice in ure, najverjetneje pa jim s kleščami iz ust ruvali še zlate zobe. Med zaslišanji osumljencev so v javnost prišle tudi navedbe, da so s trupel, preden so jih položili k večnemu miru, kradli celo oblačila in jih prodajali dalje. Denar od prodanega plena je 14 delavcev domnevno porabilo za cigarete, alkohol, čevapčiče pa tudi za igre na srečo. Lani se je na sodišču končalo še tretje sojenje, šest grobarjev so presenetljivo spoznali za nedolžne, za druge je primer že zastaral.