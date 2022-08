Težave z vodo imajo na Zatrniku dolgo brado. Polovica prebivalcev nima zagotovljene oskrbe s pitno vodo in uporabljajo zgolj deževnico, druga polovica prebivalcev je priključena na 50 let star zasebni vodovod, ki se napaja iz dveh površinskih vodnih virov, ki pa sta že junija presahnila. Tri četrtine porabljene vode v letošnjem poletju so morali tako prebivalcem pripeljati z gasilskimi cisternami. Po podatkih gorjanske občinske uprave so od 24. junija do konca julija gasilci iz Gorij šestinšestdesetkrat pripeljali vodo v zatrniški zbiralnik, Zatrničanom pa so na pomoč priskočili tudi gasilci z Bleda.

Kritična oskrba s pitno vodo je posledica tega, da Občina Gorje na Zatrniku ni zgradila vodovoda, čeprav bi ga morala po veljavnih predpisih zgraditi do konca leta 2015. »Občina že sedem let zamuja z izpolnitvijo te obveznosti. Izdelavo projektne naloge za vodovod je šele leta 2019 uvrstila v načrt razvojnih programov in v občinski proračun, a kljub našim številnim pozivom in moledovanjem naročilo projektne naloge vse do pred kratkim ni bilo izvedeno. Odgovornost za stanje nosita župan Peter Torkar in občinski svet, ki smo ju opozarjali na to nezakonito stanje,« je pojasnil predsednik vaškega odbora Krnica, Zatrnik in Radovna Aleš Zalar.

Opravičilo ogorčenim prebivalcem

Po Zalarjevih besedah je bilo naročilo projektne naloge izvedeno šele letos, a izvajalec projektne naloge že zamuja z njeno izdelavo, saj bi morala biti ta končana do konca julija. Predstavniki vaškega odbora Krnica, Zatrnik in Radovna so zato izvajalca pisno opomnili, da je zgraditev vodovoda na Zatrniku, posledično pa tudi kanalizacije, življenjskega pomena, medtem ko so direktorja občinske uprave Primoža Tomšeta Zorča opozorili, da je trenutno odprt evropski javni razpis za 50-odstotno sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi za izdelavo projektne dokumentacije in za gradnjo vodovoda v občinah z manj kot 10.000 prebivalci, kjer ni zagotovljena oskrba s pitno vodo.

»Odgovorov še nismo prejeli, a sem prepričan, da bi lahko v okviru občinskega proračuna prihranili pomembna finančna sredstva, če bi se občina na ta razpis prijavila,« je jasen Zalar. Veseli ga, da sta se direktor občinske uprave Tomše Zorč in podžupanja Občine Gorje Danijela Mandeljc prebivalcem Zatrnika opravičila za svoji izjavi na avgustovski seji občinskega sveta. Prvi je trdil, da je na Zatrniku problem vodovoda ta, da uporabniki nimajo števca in voda teče, kolikor hočejo, druga pa mu je pritrdila z izjavo, da zato prebivalci ravnajo z vodo kot svinja z mehom.

»Voda nikakor ne teče, 'kolikor ljudje hočejo', ker je v zbiralnik ne priteče dovolj niti za zadovoljevanje osnovnih potreb prebivalcev. Trditev podžupanje Mandeljčeve je bila dodatno škandalozna zato, ker odgovornost za to stanje nosijo prav tisti, ki so na seji žalili prebivalce Zatrnika, vključno s podžupanjo,« je pojasnil sogovornik.

Glede sprejetega občinskega odloka o koncesiji za štiri vlečnice na smučišču Aleš Zalar, ki je tudi direktor RTC Zatrnik in se že dve leti zaman trudi oživiti smučišče Zatrnik, meni, da je ta napisan tako, da nihče ne bo mogel pridobiti koncesije za vlečnice. Svoje načrte v zvezi z obnovo smučišča bo podrobneje predstavil v soboto na Ovčarskem balu, kamor vabi vse, ki ga podpirajo v njegovih prizadevanjih za vzpostavitev celoletnega gorskega centra.

Obujali bodo tradicionalne običaje

Prva septembrska sobota na Zatrniku bo namreč v znamenju tradicionalne kulturno-zabavne prireditve Ovčarski bal, s katero obujajo tradicionalne običaje, povezane z ovčarstvom in zaključkom pašne sezone. Organizator RTC Zatrnik bo po dveh sušnih koronskih letih ob sodelovanju s Turističnim društvom Gorje, Javnim zavodom Turizem Bled, Smučarsko zvezo Slovenije, Javnim zavodom Triglavski narodni park, Ribno Alpine Resortom, Lake Bled Paraglidingom in ob podpori sponzorjev vnovič pripravil vrsto aktivnosti za obiskovalce. Pika na i bodo promocija celoletnega ekološkega turizma, športa in rekreacije v naravi, sobotni dan pa bodo zaznamovali pohod skozi Pokljuško sotesko in ogled soteske pod vodstvom strokovnjakov iz TNP, tekmovanje v gorskem kolesarjenju, smučarski skoki za otroke na skakalnici mini Planica, program za najmlajše s čarodejem Tonijem, nastopi Godbe Gorje ter ansamblov narodnozabavne glasbe iz Slovenije in Avstrije.

Gre za eno najstarejših etnografskih prireditev, ki so se redno izvajale na Zatrniku, a je pozneje z zaprtjem smučišča žal upadel tudi interes za njihovo organizacijo. Leta 2019, ko so ustanovili RTC Zatrnik, d. o. o., so Ovčarski bal ponovno izvedli, sledili sta dve leti prepovedi javnih prireditev zaradi epidemije, letos pa lahko Ovčarski bal spet priredijo.

Vrhunec prireditve bodo pastirska pesem in prihod 150 ovac s Stare Pokljuke, prikaz tradicionalnih ovčarskih običajev in prikaz gašenja požara po starem. Poskrbljeno bo tudi za pestro kulinarično in sejemsko ponudbo različnih sirov, zelišč in drugih dobrot ter izdelkov domače obrti. Zaradi omejenega števila parkirnih mest organizator prireditve obiskovalcem priporoča uporabo brezplačne avtobusne linije Pokljuka bus, medtem ko lahko do prizorišča dogodka tudi prikolesarite.