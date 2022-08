Blejski izpušni plini

Zaključil se je 17. Blejski strateški forum, na katerem so pomembneži od blizu in daleč razpravljali o naši skupni usodi in iskali rešitve za energetsko krizo, vojno v Ukrajini, napetosti na Balkanu in še in še. Modro so ugotavljali, da so pred nami težki časi, da bo energija draga in energentov malo in da moramo narediti vse za bolj zeleno prihodnost. Utrujeni od modrovanja so se potem usedli v lepe črne limuzine, ki so jih čakale pred vrati dvorane.