Po prvem dnevu premora na 77. kolesarski dirki po Španiji so se kolesarji iz severa države preselili na jug ob obalo Costa Bravo. Čakal jih edini posamični kronometer na letošnji Vuelti. Dobrih 30 kilometrov od Elcheja do Alicanteja. Povsem ravninski kronometer, ki pa je presenetljivo prinesel velike razlike.

Primož Roglič, aktualni olimpijski prvak v vožnji na čas, je imel pred današnjim nastopom 100-odstotno statistiko na kronometrih v Španiji. Nastopil je na osmih posamičnih vožnjah na čas in osemkrat zmagal. Kljub izjemni statistiki pa je bil prvi favorit etape mladi 22-letni Belgijec, ki je v uvodnem tednu dirkanja prikazal izjemno formo in je že pred začetkom današnje etape imel debelo minuto prednosti pred zasledovalci.

Črni oblaki niso ujeli Evenepoela

Etapa se je začela v lepem sončnem vremeu, bilo je zelo vroče. Dolgo časa je na cilju vodil sotekmovalec Remca Evenepoela iz ekipe Quick-Step Remi Cavagna. Francoz je bil najhitrejši vse do prihoda na cilj slovenskega kolesarskega asa, ki je Francoza prehitel za 12 sekund.

Ob prihodu na cilj je teoretično še obstajala možnost, da bo drugi kolesar sveta nadaljeval svojo neporaženost v Španiji, a na cesti je bil še podivjani Belgijec. Nad obalo na jugu Španije so se začeli zbirati temni oblaki in prve deževne kaplje. Vse skupaj pa je 22-letnika očitno še bolj motiviralo, da je z izjemno hitrostjo drvel proti cilju.

Uro je ustavil kar 48 sekund preje kot slovenski kolesarski as in Belgijec je prišel do še enega velikega cilja. Prvič je dobil etapo na eni izmed tritedenskih dirk, za nameček pa jo je dobil še v majici vodilnega kolesarja na dirki. Primož Roglič se je z odličnim kronometrom prebil na drugo mesto v skupnem seštevku, njegov zaostanek za vodilnim pa je že neverjetni dve minuti in 41 sekund.

Danes je zelo dobro s svojo vožnjo na čas opravil tudi drugi Slovenec na dirki Jan Polanc. Član moštva UAE Emirates je za zmagovalcem zaostal 2:18 in dosegel 18. čas etape. Jutri kolesarje čaka nekoliko lažja etapa, nato pa sledijo nove preizkušnje v gorah.