Uber BicikeLJ

Kapital je kot podgobje, ki ga glive predejo pod površjem – na vse pretege se rine tja, ker se obeta večji dobiček. Pri tem je strašno iznajdljiv. Med iznajdbami so tudi dejavnosti, ki namesto prostega trga posredujejo med ponudniki in uporabniki. Razvažanje hrane sodi med taka posredovanja. Kar tu prinaša dobiček, je spleteno iz več zvitih prijemov. Posrednik ni odgovoren za kvaliteto posredovanih izdelkov, za to so odgovorni ponudniki. Posrednik nima lastne prevozne službe, take kot posamične restavracije, ampak sklepa pogodbeno razmerje s samostojnimi podjetniki, ki morajo sami poskrbeti za prevozno sredstvo – od posrednika dobijo le prenosnik za prevoz. Zaradi takega razmerja niso plačani niti zaščiteni kot zaposleni, saj niso zaposleni niti na kratko niti na dolgo, ampak so najeti. Plačani so mizerno. Edini način, da vplivajo na večji zaslužek, je, da hitijo in se izkoriščajo še bolj. Pri tem še bolj kot druge ogrožajo sebe in tvegajo več, kot je za tako revščino vredno tvegati. Nič ni treba točiti solza: z njimi kapital ne ravna ne boljše ne slabše kot z vsemi drugimi in vsem drugim, od globalnega podnebja do domorodcev. Gre za njegovo logiko, ne za kako zlobo. Če hočete kaj spremeniti, morate preprečiti to logiko. Oštevilčenje dreves v deževnem gozdu na primer ne bo nič pomagalo pri ohranjanju zdrave atmosfere na planetu.