»Volivke in volivci morajo imeti ves čas glasovanja, torej med 7. in 19. uro, zagotovljen neoviran dostop do volišč, kar bi bilo zaradi zapor cest v času maratona zagotovo močno oteženo in nekaterim celo onemogočeno,« so zapisali na DVK.

Dostop do volišč bo tako oviran in glasovanje oteženo oziroma za nekatere volivce celo onemogočeno. Zato DVK organizatorje maratona opozarja, da naj z vidika uresničevanja volilne pravice zagotovijo nemoten dostop do volišč v času glasovanja oziroma v nasprotnem primeru razmislijo o možnosti prestavitve termina maratona.

DVK bo o tem obvestila tudi predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ljubljanskega župana Zorana Jankovića in ljubljansko upravno enoto, so še zapisali v sporočilu za javnost.