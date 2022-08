Posebna odposlanca sta svoja opozorila strnila v besedilu, ki sta ga objavila ob današnjem mednarodnem dnevu pogrešanih oseb. V njem sta izpostavila politične predstavnike Republike srbske, ki odkrito izvajajo politiko odcepitve, in tiste politike, ki grozijo z ozemeljsko reorganizacijo, kar po njunem mnenju ogroža ozemeljsko celovitost BiH kot države.

Opozorila sta, da politične elite v BiH preprečujejo reforme na vseh ravneh, državljane BiH pa s tem oddaljujejo od evropske prihodnosti.

Kot posebno nevarno sta ocenila dejstvo, da se delitve na etnični osnovi poglabljajo, namesto da bi se premagovale.

»Politični in varnostni temelj miru v BiH se mora ohraniti,« sta dodala in poudarila, da ne smejo biti pozabljene tragedije in strahote, ki so jih pretrpeli ljudje v nekaterih delih Balkana v 90. letih prejšnjega stoletja.

Čeprav je svet po genocidu v Srebrenici leta 1995 rekel »nikoli več«, se danes podobne stvari ponavljajo v Ukrajini, sta dodala avtorja besedila.

Da so opozorila Sarrazina in Peacha upravičena, je danes znova potrdil srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik. V pogovoru za regionalno televizijo Una je izjavil, da je njegov najpomembnejši cilj odcepitev Republike srbske in da samo čaka na pravi trenutek za njegovo uresničitev.

Dodal je, da je njegova strategija potrpljenje, da bi se izognil morebitnim odzivom Zahoda, obenem pa se je pohvalil z dobrimi odnosi z Rusijo, Kitajsko, Turčijo in Madžarsko.