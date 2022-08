V Ljubljani trenutno poteka celovita prenova objekta enote Kekec vrtca Mojca in prenova enote Čuri Muri vrtca Otona Župančiča. V prizidku OŠ Sostro bodo zgradili tri nove učilnice, pri OŠ Vrhovci pa bodo uredili novo šolsko otroško in športno igrišče. Ljubljanski župan Janković je pojasnil, da se učenci in učenke letos zaradi gradenj ne bodo več vozili z avtobusi. Prevozi pa so v načrtu v prvi polovici prihodnjega leta, ko bodo začeli s prenovo OŠ Savsko naselje.

V lanskem in letošnjem letu so zaključili s prenovami številnih vrtcev in šol, je danes povedala vodja službe za razvojne projekte in investicije mestne uprave Mol Meta Gabron. Prenova vseh objektov je zajemala izboljšanje in zagotavljanje potresne in požarne varnosti, statično in tehnično izboljšavo ter smiselne prostorske izboljšave.

»Na objektih so izvedli tudi energetske ukrepe, ki prispevajo k temu, da je objekt z manjšo porabo energije, nižjimi stroški obratovanja in boljšimi bivalnimi pogoji okolju in uporabniku prijaznejši,« je povedala.

Za investicije v letih 2021 in 2022 so namenili 80 milijonov evrov z DDV. 88 odstotkov oziroma 64 milijonov evrov so zagotovili iz proračuna mestne občine, ostala sredstva pa so pridobili iz projekta Energetska obnova Ljubljane, ekosklada in sredstev ministrstva za izobraževanj, je povedala.