»Nekateri vzpodbudni znaki, kakršne smo opazili v Franciji, Nemčiji, na Portugalskem, v Španiji, v Združenem kraljestvu in drugih državah kažejo, da se epidemija upočasnjuje,« je na novinarski konferenci v Koebenhavnu dejal generalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge.

»Zadeve gredo v pravo smer,« je dejal. Ob tem je opozoril, da bo treba dodatno okrepiti prizadevanja, da bi to bolezen v Evropi odpravili.

V evropski regiji WHO, ki obsega 53 držav, tudi Rusijo in države osrednje Azije, so v 43 državah zabeležili več kot 22.000 primerov opičjih koz, kar je več kot tretjina vseh po svetu. Prejšnji teden je WHO zabeležila 21-odstotni upad števila novih primerov te bolezni po štirih zaporednih tednih naraščanja okužb.

Za zmanjšanje pojavnosti virusa opičjih koz v Evropi WHO predlaga opazovanje, cepljenje, identifikacijo stikov okuženih ter ozaveščanje populacije istospolno usmerjenih moških, med katerimi se ta virus najhitreje širi.