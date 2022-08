»Uradno smo pristali! Prva ladja WFP z ukrajinskim žitom je pravkar prispela v Džibuti,« je prek Twitterja sporočil izvršni direktor WFP David Beasley. »Sedaj moramo to pšenico izkrcati in jo odpeljati v Etiopijo,« je dodal.

We have officially docked! The first @WFP ship to carry Ukrainian grain since February has just arrived in #Djibouti. Now, let's get this wheat offloaded and on to #Ethiopia. #BlackSeaGrainInitiativepic.twitter.com/bfXxAV116v — David Beasley (@WFPChief) August 30, 2022

Po podatkih ZN sta negotovost preskrbe s hrano in podhranjenost glavni težavi v Etiopiji in na Afriškem rogu nasploh. Pomoč potrebuje več kot 20 milijonov ljudi. V Etiopiji, Keniji in Somaliji namreč vlada najhujša suša v zadnjih 40 letih, Svetovna meteorološka organizacija (WMO) pa je prejšnji teden opozorila, da je to že peta zaporedna deževna doba z nezadostnimi padavinami, zato se bodo razmere še poslabšale.

Pšenica, ki je danes prispela v Džibuti, je sicer prva pošiljka žita za Afriko, odkar sta Kijev in Moskva po posredovanju Turčije in Združenih narodov 22. julija podpisala sporazum o izvozu žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč. Pošiljke veljajo za ključne za stabilizacijo cen žita na svetovnih trgih in blažitev strahu pred lakoto na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

ZN in Turčija pomagata pri usklajevanju glede varnosti izvoza ter spremljanja pošiljk, da bi tako zagotovili, da z ladjami ne tihotapijo orožja na vojno območje. V Istanbulu deluje skupni center za poveljevanje in nadzor, ki usklajuje izvoz, sestavljajo pa ga ruski, ukrajinski in turški predstavniki ter predstavniki ZN.