Zdaj je ravno še pravi čas za sveže storže sladke koruze, ki konec avgusta in v začetku septembra dozorijo na številnih domačih vrtovih. Nekoč smo si jih radi izposodili na njivi pri kmetu, a danes tam niti ni več primernih sort, saj imajo majhne, domala neužitne storže.

Sveže koruzne storže lahko še vedno kupimo na oddelkih z zelenjavo, že skuhane in pakirane pa prodajajo vse leto. Morda jih skuhamo oziroma pogrejemo, še vroče zabelimo z maslom in posolimo ter takoj zagrizemo vanje. Ali pa jih popečemo v ponvi. Kuhan ali pečen koruzni storž je imenitna priloga k mesnim jedem, denimo bifteku z žara, prav dobro pa se obnese tudi z različnimi zelenjavnimi raguji in omakami. Podobno velja za koruzna zrna, ki so zamrznjena ali vložena na voljo vse leto.

Med okusne, enostavne, zdrave in poceni jedi, ki jih lahko pripravljamo vse leto, sodi polenta, stara italijanska kmečka jed iz koruznega zdroba. Vanjo lahko med pripravo vmešamo različne stvari, od razkoščičenih oljk in kosov sušenega paradižnika do sira, največkrat parmezana ali gorgonzole. Kuhano polento lahko popečemo na žaru ali v ponvi, jo obložimo kot pico in spečemo v pečici … Pražena različica so koruzni žganci po koroško. Medtem ko za polento zdrob vsujemo v slano vodo in kuhamo, da se zgosti, pri žgancih zdrob vsujemo v suho posodo in pristavimo. Neprestano mešamo in ga na suho počasi pražimo tako dolgo, da se začne barvati rjavo in zadiši po pečeni koruzi. Šele nato praženi zdrob postopoma zalivamo z osoljenim kropom ter urno mešamo. Pri tem ne sme nastati gladka polenta, temveč debelejše grude, zato moramo paziti, da ne dodamo preveč vode. Takšne žgance lahko zalijemo z mlekom, belo kavo, kislim mlekom ali jogurtom ... Ne bomo zgrešili niti, če tako pripravljene žgance namesto polente postrežemo z golažem in podobnimi jedmi. Ne nazadnje pa pri koruzi ne smemo pozabiti omeniti pokovke, ki je, če jo pripravimo doma na klasični način, torej ne v mikrovalovki, zanimiv, enostaven in okusen prigrizek, s katerim lahko presenetimo še takšnega sladokusca.

Solata s pečeno koruzo in avokadom Sestavine za 6 porcij 6 storžev koruze, 1 velika sladka čebula, 3 ​limete, 1 šopek peteršilja, 2 avokada, 2 (rumena) paradižnika, 450 g fižola iz pločevinke, 3 sladke ali malo pekoče feferone, 1,5 dl oljčnega olja, sol in zmlet poper Priprava 1. Žar ali litoželezno ponev z rebrastim dnom dobro razgrejemo. Čebulo narežemo na 1 cm debele kolobarje. Očiščene koruzne storže in čebulne kolobarje premažemo z oljem in zložimo na žar. Storže redno obračamo, da se zapečejo z vseh strani, dobijo rjave proge in se zrna zmehčajo. Pečemo jih približno 10 minut. Čebulne kolobarje popečemo z obeh strani, približno 4 minute na vsaki strani, da dobijo rjave proge. Oboje solimo in popramo ter odstavimo, da se ohladi. 2. Iz limet stisnemo sok, peteršilj nasekljamo. V sekljalniku zmešamo sok limet in polovico peteršilja (polovico ga prihranimo), da nastane zmes z drobnimi koščki peteršilja. Solimo in popramo ter pri vključenem sekljalniku v posodo v počasnem in enakomernem curku prilijemo olje, da nastane gost preliv. 3 . Pečena koruzna zrna odrežemo s storžev, kot bi jih obrili, čebulo pa nasekljamo. V veliki skledi zmešamo na koščke narezan avokado, drobno narezan paradižnik, odcejen fižol in nasekljane feferone. Primešamo še preostali peteršilj. Vse skupaj prelijemo s pripravljenim prelivom in dobro premešamo. Po potrebi dodatno začinimo in postrežemo kot solato, morda kot samostojno jed, obnese se pa tudi kot priloga. Čas priprave in kuhanja: 30 minut

Postrvi v skorjici s polento in omako Potrebujemo 4 očiščene postrvi, 2 skodelici koruznega zdroba, 125 g masla, 2 skodelici gobove omake, 1 vejico peteršilja, 100 g naribanega parmezana, oljčno olje, morsko sol, poper. Priprava Ribe posolimo in povaljamo v koruznem zdrobu. Preostali zdrob, v suhem loncu z debelim dnom med mešanjem na hitro popražimo, da zadiši po pečeni koruzi. Odstavimo in še vedno mešamo, ko se malce ohladi, pa previdno prilijemo ustrezno količino vrele osoljene vode (za 1 skodelico zdroba 3–4 skodelice vode) in dobro premešamo. Primešamo parmezan in 2 žlici olja. Pokrijemo in za 10–15 minut pristavimo na najmanjši ogenj, občasno premešamo. Ribe z obeh strani zlato zapečemo v ponvi na 100 g masla in malo olja. Razdelimo na krožnike, na vsako damo malce masla, obložimo s polento in omako ter okrasimo s peteršiljem.