#NedeljskiDnevnik Pomagajo jim, da lahko sami »lovijo ribe«

V Slovenijo je pred kratkim prišel duhovnik Imo Donald Basols iz župnije St. Michael Napetet iz Lodwarja v Keniji. Je mlad katoliški duhovnik, odgovoren za okrog deset tisoč razseljenih polnomadsko živečih prebivalcev puščavskega predela Kenije, Turkane, ki mu zaradi neznosne vročine vse leto pravijo »ponev brez obzorja«. Meji na Ugando, Južni Sudan in Etiopijo, zemlja pa tam, kot pravi, ni primerna za poljedelstvo, zato se ukvarjajo z živinorejo in gojijo nomadski način življenja – gredo tja, kjer so boljše razmere za preživetje.