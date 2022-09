Kombinacija začimb naredi to jed božansko in res bogato, k božanskemu okusu pa pripomore tudi ravno prav zmehčana zelenjava. Ne le, da je ta jed kot sonček na krožniku, še dobra je, hranljiva, pa še nasiti. Ker je bolj sladkastega okusa (ne kot sladica, da ne bo pomote!), k jedi čudovito paše velika skleda solate – priporočamo zeleno, paradižnikovo, kumarično, zeljno ali pa kar kombinacijo vseh naštetih.

Jed je lahko lažji samostojni obrok, super je pa tudi kot priloga raznim glavnim jedem – recimo pečeni morski ali mesni hrani.

Kuskus z zelenjavo lahko postrežete takoj po pripravi še toplo, odličen pa je tudi sobne temperature, zato ga lahko vzamete tudi s seboj.

Pa še pojasnilo glede imena. Uporabljene sestavine so tipične maroške sestavine, saj v Maroku obožujejo kuskus, jajčevce, papriko, rozine, kumin, kurkumo …

V jedi najdete tudi rozine, ki so v slani kuhariji dokaj nenavadne. Ker jih v tem receptu namočimo v začimb polno tekočino, se napijejo in so čudovite ter nikakor gumijaste. Za probati torej, tudi če rozin ne marate. Sicer pa lahko uporabite tudi suhe marelice, ki jih prej narežite na manjše koščke. Čudovito rumeno barvo, ki tako lepo izstopa od ostale zelenjave, da kurkuma. Kurkuma vse lepo pobarva in to ni njena edina dobra lastnost – je tudi zelo zdrava, zato je nikar ne izpustite. Če je še nimate doma, brž ponjo v trgovino, spodaj pa najdite recepte, v katerih jo lahko še uporabite.

Nekaj idej za jedi s kurkumo:

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 glavni jedi ali 4 priloge):

2 žlici (olivnega) olja

1 manjša čebula

2 stroka česna

1 feferon (neobvezno)

1 srednje velik jajčevec

1 rdeča paprika

1 žlica kurkume

1/2 žličke mletega koriandra

1/2 žličke mletega kumina (ne kumine!)

1 žlička cimeta

3 žlice rozin (ali nekaj sušenih marelic)

150 g kuskusa

4 dcl zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode in zelenjavne jušne kocke)

4 pesti sveže špinače

1 pest arašidov (ali pistacij)

1 šopek svežega peteršilja

nekaj listkov sveže mete

sol in poper po okusu

PRIPRAVA

Čebulo in česen sesekljajte, feferon pa narežite na kolute. Narežite tudi papriko in jajčevec. Špinačo in dišavnice očistite. Jušno osnovo segrejte. Če uporabite vodo in jušno kocko, to stopite v vreli vodi.

V večji kozici segrejte olje in na segretem najprej prepražite čebulo, nato dodajte česen, feferon, koriander, kumin in kurkumo ter pražite še minuto. Dodajte jajčevec in papriko ter dobro premešajte ter pražite nekaj minut. Nato v kozico dajte 4 žlice vode, jo pokrijte s pokrovko in kuhajte 3 minute, da para zelenjavo zmehča. V kozico nato stresite kuskus, dodajte polovico sesekljanega peteršilja, cimet in vse prelijte z vročo jušno osnovo, dobro premešajte in pokrijte s pokrovko ter pustite počivati 5 minut, da se kuskus napije čudovite tekočine. V tem koraku lahko kozico že odstavite s štedilnika.

Jed nato poskusite in dosolite po potrebi. K napitemu kuskusu z mehko zelenjavo dodajte špinačo, večino arašidov ter jed popopraj ter premešajte in pokrijte še za 2 minuti.

Jed postrezite, okrasite z arašidi, preostalim peteršiljem, meto in po želji še z malo popra in uživajte!