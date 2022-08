»Cene vseh energentov se zvišujejo, tudi cena kurilnega olja. Gospodarsko ministrstvo lahko uredbo o regulaciji cen kurilnega sprejeme zelo hitro, saj je bil ta energent že reguliran, vendar lahko reguliramo le maržo. To pa ne pomeni, da se bo cena znižala,« je dejal Han. Zato je treba doreči ustrezno metodologijo, je dodal.

O možnosti vnovičnega posega v določanje cen kurilnega olja so vladni predstavniki govorili že v zadnjih tednih, v ponedeljek pa jo je v oddaji 24ur zvečer napovedal tudi infrastrukturni minister Bojan Kumer.

»Vse več analiz kaže, da bomo morali poseči tudi po regulaciji cene ekstra lahkega kurilnega olja. Smo zelo blizu temu in upam, da to naredimo ta ali pa prihodnji teden,« je napovedal. Model regulacije po njegovih besedah ne bo trd, ampak bo sledil trenutni regulaciji cen pogonskih goriv. Cene kurilnega olja so bile sicer že regulirane ob koncu 2021 in v začetku tega leta.

Han je danes omenil, da se cene energentov povsod zvišujejo, kar je velika težava tako za gospodinjstva kot tudi za podjetja. »Evropski trg elektrike ne deluje, zato bo morala ukrepati tudi Evropska komisija. Regulacija tega trga bo nujna, če želi EU gospodarsko preživeti,« je opozoril.

Han se je danes med drugim udeležil turističnega panela z naslovom Nestabilnost kot edina stalnica, kjer je med drugim opozoril na globalni pomen turizma. Ob tem je poudaril, da je bila panoga močno prizadeta zaradi pandemije covid-19, predpogoj za okrevanje v Sloveniji in EU pa je mir v Ukrajini.