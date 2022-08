V bližini skladišča za izrabljene gorivne elemente sta odjeknili dve eksploziji, je danes sporočila vojaška uprava, ki jo je Rusija nastavila v mestu Enerhodar, in za napad obtožila Kijev. Po navedbah ruskih predstavnikov se obstreljevanje še vedno nadaljuje.

Kijev in Moskva se že več tednov medsebojno obtožujeta obstreljevanja največje nuklearke v Evropi. V ponedeljek je v Ukrajino odpotovala ekipa strokovnjakov IAEA pod vodstvom vodje agencije Rafaela Grossija. Ta naj bi ocenila fizično škodo v elektrarni, ugotovila funkcionalnost njenih varnostnih in zaščitnih sistemov, ocenila stanje osebja in izvedla nujne nadzorne dejavnosti.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij je ekipa že prispela v Kijev. V nuklearki naj bi se zadrževala od srede do sobote.

Ruske sile so jedrsko elektrarno, ki se ponaša s šestimi reaktorji, zasedle kmalu po februarskem začetku invazije. Strah pred jedrsko katastrofo se je povečal po tem, ko so se v začetku tega meseca okrepili spopadi okoli elektrarne.