»Razmišljati moramo o tem, kako na pameten način izkoristiti ta pomemben vzvod, ki ga ima izdajanje vizumov,« sta Berlin in Pariz zapisala v t. i. non-paperju.

Največji članici EU sicer priznavata, da je treba zaradi morebitnih varnostnih tveganj skrbno pregledovati vloge za izdajo vizumov ruskim državljanom.

A obenem poudarjata, da se ne sme podcenjevati »transformativne moči izkušnje življenja v demokratičnih sistemih«. »Naše vizumske politike morajo odražati to in ruskim državljanom, ki niso povezani z rusko vlado, še naprej omogočati medčloveške stike v EU,« sta zapisali Nemčija in Francija.

Zavzeli sta se za to, da se ohrani trenutni pravni okvir, da se ruskim študentom, umetnikom, znanstvenikom in drugim ključnim kadrom še naprej omogoča vstop v EU, ne glede na to, ali so tarča političnega pregona v Rusiji.

Državi obenem svarita pred splošnim omejevanjem izdajanja vizumov in dodajata, da bi to lahko vodilo k okrepitvi nacionalizma in protievropskega vzdušja v Rusiji.

Berlin in Pariz sta pismo drugim državam članicam posredovala pred današnjim začetkom dvodnevnega neformalnega zasedanja zunanjih ministrov EU v Pragi, na katerem bodo razpravljali tudi o prepovedi izdajanja turističnih vizumov ruskim državljanom.

Še pred zasedanjem se bodo po poročanju bruseljskega spletnega portala Politico sestali ministri držav članic, ki zagovarjajo to prepoved. Gre predvsem za vzhodne in severne članice EU.

»Meni osebno se zdi zelo provokativno, da lahko ruski turisti preživljajo počitnice v Evropi, medtem ko poteka obstreljevanje in uničevanje ukrajinskih mest, dogajajo pa se vojni zločini,« je povedal danski zunanji minister Jeppe Kofod.

Soglasja o prepovedi izdajanja turistični vizumov Rusom tako ni na vidiku. Bi pa lahko ministri v Pragi kot kompromisno rešitev podprli zamrznitev sporazuma z Rusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov. Tako bi to zgolj otežili, ne pa v celoti prepovedali.

Do prepovedi je zadržana tudi Slovenija, tako da bi bila lahko otežitev izdajanja vizumov kompromisna rešitev tudi zanjo.