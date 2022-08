Starejše hiše, pri katerih se toplotni izolaciji ovoja stavbe ni namenjalo veliko pozornosti, izgubljajo največ toplote skozi streho. Neizolirano podstrešje deluje kot zunanja stena, skozi katero so izgube večje kot skozi zunanje stene in okna. Toplota se dviguje navzgor, podstrešje in ostrešje pa akumulirata manj toplote kot zidane ali kamnite stene. Energetska sanacija neizoliranega podstrešja ni zahtevna, je cenovno med bolj dostopnimi energetskimi ukrepi. Lotimo se je lahko sami, če poznamo osnovne zakonitosti.

Ne pozabite na parno zaporo

Za kakovostno dolgoročno sanacijo podstrešja je treba ugotoviti, kakšen tip parne zapore ali ovire moramo namestiti pod toplotno izolacijo. Ta na tleh podstrešja ustavi toploto, ki se dviguje iz bivalnih prostorov. Brez parne ovire oziroma zapore se v izolacijo prikrade tudi vlažen in topel zrak, ki se tam ohladi in kondenzira. Z neprimerno sestavo podstrešnih tal ustvarjamo stalno vlažne pogoje, ki škodijo ostrešju in lahko sčasoma vodijo v resne težave.

Parni zapori se lahko pogojno izognemo na zračnih podstrešjih z betonskimi tlemi. Zračniki omogočajo menjavo vlažnega zraka, betonska tla pa so difuzno bolj zaprta in skozi njih prehaja manj vodne pare. Za parno zaporo uporabimo posebno parozaporno folijo, ki jo previdno položimo po celotni površini podstrešja. Pazimo, da je nikjer ne predremo. Vse stike in robove natančno zatesnimo s širokim lepilnim trakom, ki se ga dobi prav za ta namen.

Mineralna volna da, polistiren ne

Za izolacijo podstrešja so najbolj primerne mineralne volne, na primer steklena ali kamena volna v zvitkih ali ploščah. Gre za lahek, prilagodljiv in negorljiv material. Njegova glavna hiba so drobni delci, ki dražijo oči, kožo in dihala, zato je nujna primerna zaščita. Poleg očal in zaščitne maske priporočamo tudi zaščitni kombinezon, ki se ga enostavno opere. Toplotno izolacijo vedno polagamo v dveh slojih z nekoliko zamika, da stiki niso eden nad drugim. Mehka izolacijska volna je enostavna za tesnjenje težko dostopnih vogalov, a smo pri tem previdni, da materiala ne tlačimo preveč in s tem izničimo njegovih izolativnih lastnosti.

Uporaba ekspandiranega polistirena (stiropor, stirodur) je na podstrešju neprimerna. Gre namreč za gorljiv material, ki lahko v primeru manjšega začetnega požara vodi v resno širjenje ognja. Tudi pri betonski plošči so polistireni neprimerni, saj predstavlja velika količina gorljivega materiala na podstrešju veliko tveganje ne glede na izvedbo podstrešnih tal. V nasprotju z mineralno volno je s stiroporom tudi težko doseči dobro tesnjenje izolacije saj so stiki in robovi tudi ob uporabi izolativnih poliuretanskih lepil šibka mesta takšne izolacije. Pomemben prispevek k energetski bilanci pri uporabi mineralne volne na betonskih tleh je tudi nočno ohlajanje, ko se hladen nočni zrak skozi volno spusti do armiranobetonske plošče in jo ohlaja. Takšno gibanje zraka je pri uporabi ekspandiranega polistirena nemogoče.

Pohodna tla zahtevajo konstrukcijo

Podstrešja s stojno višino so dobrodošel skladiščni prostor. Podstrešje bomo ohranili v funkciji, če izdelamo izolirana pohodna tla. S konstrukcijo moramo zagotoviti zračenje izolacije in preprečiti njene poškodbe zaradi teže. Iz debelejših desk v širini izolacije izdelamo konstrukcijo, ki jo namestimo na parozaporno folijo. Če so deske različnih širin, jih z lesenimi distančniki pričvrstimo na pravilno višino tako, da dobimo na tleh mrežo iz na rob postavljenih desk. Notranjost zapolnimo z mineralno volno v dveh slojih, za pohodno površino pa izdelamo novo konstrukcijo v višini vsaj 4 cm. Za pohodno površino uporabimo deske ali drug difuzijsko odprt material, ki bo omogočil odvajanje odvečne vlage navzgor. Če izhajamo iz minimalnih energetskih standardov za toplotne izgube skozi strop (do 0,20 W/m²K), potrebujemo na podstrešju vsaj 20 centimetrov toplotne izolacije. Celotna konstrukcija tal je s podkonstrukcijo, zračnim kanalom in tlemi visoka vsaj 26 centimetrov.

Pred adaptacijo razmišljajte

Prihajajoča jesen je dobra motivacija za izvedbo energetske obnove. Kljub kaotičnim razmeram na trgu energentov vam vseeno svetujemo, da večje energetske sanacijske ukrepe dobro premislite in v primeru negotovosti odložite na kasnejši čas. Hitenje lahko vodi v sprejemanje manj ugodnih rešitev, ko zaradi pomanjkanja časa nimamo dovolj znanja za prave odločitve. Izolacija podstrešja je lahko dober začetek k ugodnejši energetski bilanci, za večje posege pa si vzemite dovolj časa. Pri nabiranju znanja in izkušenj lahko pomagajo tudi neodvisni energetski svetovalci ali mreža svetovalnih pisarn Ekosklada. S primerjanjem različnih mnenj boste hitreje pridobili sposobnost, da nasvete in predloge ovrednotite tudi sami.