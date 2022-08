Ikbal je pojasnil, da so poplave največjo škodo prizadejale predvsem na področju »telekomunikacij, cest, kmetijstva in varnosti gospodinjstev«.

Ministrica, pristojna za podnebne spremembe je v ponedeljek ocenila, da je zaradi poplav, ki jih je povzročilo monsunsko deževje, pod vodo tretjina države. Ocenila je, da gre za krizo »nepredstavljivih razsežnosti«. »Vse skupaj je en velik ocean, ni suhe zemlje, kamor bi prečrpali vodo,« je dejala.

V državi si sicer trenutno oblasti, humanitarne organizacije ter Združeni narodi prizadevajo pospešiti dostavo pomoči več kot 33 milijonom prizadetih ljudi, kar je zahtevna naloga na območjih, ki so zaradi odplaknjenih cest in mostov odrezana od sveta.

Vlada je razglasila izredne razmere in za pomoč zaprosila mednarodno skupnost. Prva letala s pomočjo so v ponedeljek že prišla iz Turčije in Združenih arabskih emiratov, pomoč pa so obljubile tudi Kitajska, ZDA ter Evropska Unija.

ZN pa naj bi danes objavili hiter poziv za pomoč Pakistanu pri spopadanju z uničujočimi poplavami, s čimer želijo zbrati 161 milijonov dolarjev za zagotavljanje nujne prehranske in denarne pomoči prizadetim.

Poziv bodo istočasno izdali v Ženevi in pakistanski prestolnici Islamabad, je pojasnila humanitarna koordinatorka ZN v Pakistanu Julien Harneis. Pozvala je k »delitvi bremena in solidarnosti« zaradi »katastrofe, ki jo povzročajo podnebne spremembe,« ki se bo po njenih besedah še poslabšala.

Deževje, ki se je začelo junija, je v Pakistanu sprožilo najhujše poplave v več kot desetletju, odplaknilo je obsežne površine pomembnih kmetijskih pridelkov in poškodovalo ali uničilo več kot milijon domov.

Reka Ind, ki teče vzdolž celotnega Pakistana, zdaj grozi, da bo prestopila svoje bregove, saj se iz njenih pritokov na severu proti jugu države zgrinjajo ogromne količine vode.

Meteorološki urad je sporočil, da je bil celoten Pakistan prepojen z dvakrat večjo količino padavin od povprečja, v južnih provincah Belučistan in Sindh pa so zabeležili več kot štirikrat večjo količino padavin od povprečja zadnjih treh desetletij.