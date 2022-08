Sistem, ki sta ga razvila Google in Capgemni lahko identificira bazene na zračnih posnetkih in jih navzkrižno preveri z bazami podatkov zemljiške knjige. Poskusno so ga začeli pred enim letom v devetih francoskih departmajih. Do sedaj so s pomočjo programske opreme odkrili 20.356 bazenov, so v ponedljek sporočili z davčnega urada. Načrtujejo uporabo po vsej državi, sistem pa bodo uporabljali za zaznavanje neprijavljenih prizidkov, teras in zidov.

Nepremičninske spremembe, vključno z dodajanjem bazenov, je potrebno prijaviti na davčni urad v roku 90 dni. Ker davki na nepremičnine temeljijo na najemni vrednosti nepremičnine, izboljšave pomenijo višji davek. Tipičen bazen, velikosti 30 kvadratnih metrov bi bil obdavčen s približno 200 evri letnega dodatka.

»Ciljamo na prizidke hiš, vendar moramo biti prepričani, da lahko programska oprema najde zgradbe z velikim odtisom in ne pasje ute ali otroške igralnice,« je za pariški časopis povedal Antoine Magnant, namestnik generalnega direktorja za javne finance.

Vendar tehnična ekipa davčne uprave pravi, da še ne more ugotoviti, ali so objekti res nelegalna gradnja ali ne. Aprila so namreč sporočili, da ima programka oprema 30 odstotno zmotljivost. Zgodilo se je že, da je solarne panele zamenjal za prizidke, dejanskih neprijavljenih prizidkov pa ni odkril, če so bili denimo v senci dreves.

»To je naša druga stopnja raziskave in nam bo omogočila, da preverimo, ali je nepremičnina prazna in ne bi smela biti več obdavčena,« je dodal Magnat.

V Franciji naj bi bilo približno 3,2 milijona zasebnih bazenov, v zadnjih letih pa je zaradi pandemije številka poskočila. Organ za javne finance DGFiP je dejal, da bo program umetne inteligence zdaj uveden po vseh državi, kar bi leta 2023 lahko povzročilo kar 40 milijonov evrov novih davkov na zasebne bazene.

Po pozivih fancoskih okoljevarstvenikov so porabo vide zaradi vročinskih valov in suše začeli regulirati. Julijen Bayou, nacionalni sekretar Zelenih je dejal, da Francozi potrebujejo »spremembo v odnosu do vode«. Dejal je, da je v luči ogroženih zalog pitne vode potrebno razmisliti o omejitvi porabe vode v rekreacijske namene. »Izziv ni prepovedati bazene, ampak zagotoviti naše vitalne potrebe po vodi«.

Melanije Vogel iz Zelenih je prav tako zagotovila, da stranka ni naklonjena prepovedi bazenov, vendar je dodala, da »zaradi neukrepanja v zvezi s podnebnimi spremembami je dostop do pitne vode ogrožen in moramo omejiti porabo«.