Cachin je bil v vlogi favorita, saj je od sredine julija dobil osem dvobojev in izgubil le dva ter je 277 mest višje na svetovni lestvici od slovenskega igralca.

Pred tem je izgubila tudi Tamara Zidanšek. S 5:7, 7:6 (3), 6:4 jo je po dveh urah in 43 minutah premagala domačinka Elizabeth Mandlik.

V moški konkurenci se je zanesljivo v drugi krog uvrstil prvi nosilec Danil Medvedjev iz Rusije. Stefana Kozlova iz ZDA je ugnal s 6:2, 6:4 in 6:0. Tudi Norvežan Casper Ruud ni imel večjih težav. Finalist Rolanda Garrosa je s 6:3, 7:5, 6:2 ugnal Angleža Kyla Edmunda. Prepričljiv je bil tudi Italijan Matteo Berrettini, ki je v treh nizih opravil s Čilencem Nicolasom Jarryjem.

Uspešni sta bili tudi druga nosilka Anett Kontaveit, Estonka je premagala Romunko Jaqueline Cristian s 6:3 in 6:0, ter peta igralka turnirja Ons Jabeur. Tunizijka je ugnala domačinko Madison Brengle s 7:5 in 6:2. Britanka Harriet Dart je presenetila deseto nosilko Darjo Kasatkino iz Rusije s 7:6 (8), 1:6 in 6:3.

Romunska teniška zvezdnica Simona Halep je tudi izpadla. Od tridesetletnice je bila boljša deset let mlajša Ukrajinka Daria Snigur, ki je po uri in 42 slavila s 6:2, 0:6, 6:4. Napredovala sta oba finalista posamičnega turnirja na OP Francije, Američanka Coco Gauff v ženski in Norvežan Casper Ruud v moški konkurenci.

V drugi krog je zanesljivo napredovala Coco Gauff. Osemnajstletnica iz Atlante je s 6:2, 6:3 ugnala Francozinjo Leolio Jeanjean. Dvojno kravato pa je tekmici v prvem krogu zavezala Brazilka Beatriz Haddad Maia. Petnajsta nosilka je bila s 6:0, 6:0 boljša od Hrvatice Ane Konjuh. V drugem krogu bo igrala tudi nekdanja zmagovalka tega turnirja (2019) Kanadčanka Bianca Andreescu.

Prvo posamično zmago po letu 1959 je v moški konkurenci zabeležila Kitajska. Yibing Wu je namreč s 6:3, 6:4, 6:0 premagal Gruzijca Nikoloza Basilašvilija. Dvoboj prvega kroga je proti Francozu Corentinu Moutetu zaradi poškodbe predal zmagovalec OP ZDA leta 2016, Švicar Stan Wawrinka.