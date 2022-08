Letošnji grand slam v New Yorku je hudo presenetil z 80.000 dolarji nagrade za izpad v prvem krogu, enako tako za igralke kot igralce. Ob trenutnem menjalnem tečaju, ki velja na tej strani Atlantika, to pomeni skoraj 88.000 evrov, kar zlasti iz kvalifikacij v glavni turnir prebitim predstavlja bogato vsoto. Naš najboljši teniški igralec, žal poslavljajoči se Aljaž Bedene, nič več v polnem tekmovalnem ritmu, je na slovo od grand slam turnirjev s seboj kot častno gostjo povabil kar ženo Kim. V New Yorku bosta proslavila peto obletnico poroke.

Je pa ob do sedaj še ne zabeleženem velikem obisku prvi dan turnirja v Flushing Meadows parku Američane izjemno prijetno presenetil številka ena z lestvice ATP, ruski teniški igralec, ki ne sme nastopati pod zastavo svoje države, Danil Medvedjev z izjemno všečno izjavo o Sereni Williams: »Prepričan sem, da se bo o Sereni govorilo še naslednje stoletje!«

Vse ameriške športne televizijske postaje (mimogrede: nekatere direktno prenašajo tudi letošnjo Vuelto) so namreč v znamenju sester Williams. Od tenisa se ne poslavlja samo mlajša, pač pa tudi 42-letna Venus. Toliko let sta imeli v zakupu vrh ženskega tenisa, vprašanje je le, katera je bila boljša. Odgovorili sta kar sami: »Enostavno sva se dopolnjevali in tudi v tenisu potrdili ameriške sanje.«. Je pa enotno mnenje strokovnjakov, da sta Serena in Venus Williams postavili največji mejnik v ženskem tenisu, ki sta ga iz večinoma dolgočasja »pimplanja« in vračanja »balončkov« spremenili v atraktivno in predvsem aktivno napadalno igro, všečno gledalcem. In generacije za njima jima sledijo v popolnosti.

Na OP ZDA letos nastopajo igralke iz 35 držav, prišteti je treba še Rusijo in Belorusijo, ki za kazen zaradi Ukrajine nista imenovani. Kar 14 držav ima samo po eno predstavnico, šest pa kot Slovenija po dve igralki. Po množični udeležbi izstopajo domačinke, 23 jih je v glavnem turnirju, Rusinj je 11, Čehinj 10, Francozinj 7, Špank in Kitajk pa po 6.

Zanimivo je stanje na stavnicah, kjer se na veliko stavi na morebitno končno zmago nepostavljene igralke ali igralca. Med moškimi po prvem dnevu v tej kategoriji najbolje stoji Hrvat Borna Ćorić, med ženskami pa Francozinja Caroline Garcia, ki je v prvem kolu premagala srečno poraženko Kamillo Rakhimovo in s svojo igro povsem osvojila ameriške gledalce. Na začetku svoje kariere je bila Garcia v kategoriji dvojici partnerica Slovenke Katarine Srebotnik. Zanimivost dvojice je bila v tem, da sta si bili igralki, čeprav je med njima kar 12 let starostne razlike, tako zelo podobni, da so ji zamenjevali celo teniški sodniki. Srebotnikove letos ni v New Yorku, naša dolgoletna šampionka se bo sredi septembra s prijatelji v Portorožu od tenisa poslovila.