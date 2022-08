Pred začetkom svetovnega prvenstva so se mnogi spraševali, ali bo 18 dni, kolikor jih je imel novi selektor slovenskih odbojkarjev Gheorghe Cretu, dovolj, da uigra svojo ekipo. Čeprav je po le dveh tekmah na svetovnem prvenstvu, ob treh pripravljalnih, za končno sodbo prezgodaj, je prvi vtis, da je čutiti kemijo med njim in igralci, ki očitno ob igrišču potrebujejo bolj energičnega trenerja, kot je bil Avstralec Mark Lebedew.

»Sodeč po mimiki, ima Cretu v sebi več energije, je pa res, da liga narodov ni bila prioriteta. Prav tako je slovenska reprezentanca v njej v najmočnejši zasedbi trenirala veliko manj časa kot pred SP. Vprašanje je, kakšen bi bil izkupiček v ligi narodov, če bi imel Lebedew ves čas na voljo vse igralce, kot jih ima zdaj Cretu, ki je v obe tekmi vstopil s preverjeno postavo, tisto, ki je nosila največje breme na zadnjih dveh evropskih prvenstvih. Končni komentar glede menjave selektorja bomo lahko dali šele po koncu prvenstva, veseli pa me, da se igralci z njo ne ukvarjajo in gledajo naprej,« je dejalodbojkarski strokovnjak, ki je vrsto let deloval v tujini. Nekaj let je bil tudi pomočnik Veselina Vukovića v slovenski reprezentanci, zato zelo dobro pozna soimenjaka Urnauta in soigralce.

»Fantje so proti Franciji še enkrat več dokazali, da se nikogar ne bojijo, predvsem pa, da nikakor še niso za odpis, čeprav so morda nekateri mislili, da je njihova ura že odbila. To nas lahko samo razveseljuje. Če so tekmo proti Kamerunu morali zmagati, so bili proti Franciji na pragu zmage. Lahko bi zmagali s 3:1, na koncu je bilo sicer 2:3, vendar ta poraz zanje ni usoden. Še več, morda jim bo to dalo še dodatni atom motivacije več za prihodnje tekme. Najprej danes proti Nemčiji, ki je zelo dobra ekipa,« se je 46-letni Sattler na kratko dotaknil tudi nocojšnje zadnje tekme v skupini D.

Ne glede na to, da se je Slovenija že uvrstila v osmino finala in s tem potrdila status prvega nosilca, je zanjo vseeno zelo pomembna. Že zato, da se popravi nekatere pomanjkljivosti v svoji igri. V prvi vrsti je to servis, ki še ni na želeni ravni, pa tudi sprejem bo moral biti v nadaljevanju prvenstva boljši. »Lahko smo zadovoljni, da nam je organizacija svetovnega prvenstva prinesla na pogled nekaj lažjo pot proti četrtfinalu, ampak na koncu moraš vsako tekmo, ne glede na to, kdo je na drugi strani mreže, zmagati. Strinjam se, da so rezerve na servisu in posledično na sprejemu, ampak kljub temu so se fantje večinoma v težkih situacijah, z izjemo petega niza proti Franciji, dobro znašli. Zdaj bo treba svojo formo stopnjevati, kajti tiste najbolj pomembne tekme so šele pred nami,« je prepričan Sattler, ki je poudaril tudi dobre strani slovenske igre.

»Za zdaj slovenska reprezentanca navdušuje v bloku, ki je bil zlasti proti Franciji na vrhunski ravni, Veselilo me je tudi, da je selektor proti Kamerunu v tretjem nizu v igro poslal Gregorja Ropreta, kajti na prvenstvu bomo potrebovali oba podajalca. Prav tako je priložnost dobil Možič, ki bo tudi še pomemben jeziček na tehtnici. Očitno je Cretu prepoznal te stvari in je tudi reagiral na primeren način.«

V prvi današnji tekmi skupine D bosta ob 17.30 igrali reprezentanci Francije in Kameruna, tri ure pozneje pa, kot rečeno, še Slovenije in Nemčije. Obe ekipi sta do zdaj izgubili s Francozi, s tem, da so jim Slovenci odščipnili točko in premagali Kamerun. V zadnji medsebojni tekmi so lani v Riminiju v ligi narodov s 3:1 zmagali Nemci, v letošnji izvedbi pa se ekipi nista pomerili med seboj.