»V Sloveniji imamo dobro raven prometne varnosti na območju šol in vrtcev ter si ne smemo dovoliti, da bi se poslabšala. Tudi zato v sodelovanju z našimi avto-moto društvi in klubi, policijo, Zavarovalnico Sava ter maskotama Anjo in Markom še pred začetkom pouka opominjamo voznike, da se otroci vračajo na šolske poti, zato naj bodo še zlasti na poteh v bližini šol in vrtcev bolj previdni,« pravi generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) Jure Kostanjšek.

Starši naj bodo otrokom za zgled

AMZS-superjunakoma Anji in Marku se je v Celju pridružila tudi policistka Pika, maskota policije, ki je skupaj z vodjo oddelka za cestni promet v policijski upravi Celje Elvisom A. Herbajem otrokom iz vrtca Anice Černejeve predstavila, kako naj pravilno prečkajo prehod za pešce. Dobili so še nekaj drugih nasvetov in tudi pripomočkov za večjo varnost. Najbolj veseli so bili odbojnih trakcev, ki jim jih je prometni policist ovil okoli zapestja. »To je pa ena taka lepa zapestnica,« je bila vesela ena od deklic. Druga je dodala: »Ja, lepa je, pa še videli nas bodo, kadar bomo šli čez cesto.« In prav to, da morajo biti dobro vidni in raje obleči svetlo kot temno oblačilo, je poudaril tudi Herbaj, ki je z veseljem prisluhnil najmlajšim, ko so se pogovarjali o tem, kaj njihovi starši, kadar so za volanom, počnejo prav in kaj morda narobe.

»Najmlajši so zelo iskreni in tako večkrat slišimo, da se kakšen ati ne pripne z varnostnim pasom, s čimer daje slab zgled otroku, ki bo nekoč tudi sam voznik,« pove Herbaj, ki zato tudi najmlajšim polaga na srce, naj starše sami opomnijo, naj se pripnejo. In tudi, da pripnejo njih. »V prometu vedno ravnajmo tako, kot želimo, da ravnajo drugi. Če sami ne spoštujemo prometnih pravil, je težko pričakovati to od drugih,« je Herbaj ponudil jasen, preprost in razumljiv nasvet za vse voznike, motoriste, kolesarje in pešce. Prav tako je prav, da smo v prometu tolerantni do drugih voznikov. »Seveda se zgodi, da kdo stori tudi napako. V takšnih primerih bi morali starši jasno povedati, kaj je bilo narobe in kako bi moral nekdo ravnati prav. Z lastnim zgledom in tolerantnostjo bomo naredili največ,« je še dejal Herbaj.

Zadnjih sedem let brez nesreč na prvi šolski dan

Na Celjskem in Koroškem v zadnjih sedmih letih na prvi šolski dan na srečo policisti niso obravnavali nobene prometne nesreče, v katero bi bil vpleten kakšen otrok, niti se te niso zgodile v okolici šol ali vrtcev. »Žal pa kar vse leto še vedno naštejemo bistveno preveč kršitev v okolici šol in šolskih poti, zlasti prekoračitev hitrosti. Mnogi vozniki vozijo več, kot je dovoljena hitrost, pri tem pa se ne zavedajo, da se ob morebitnem trku pozna vsak kilometer, ki ga imamo na števcu preveč,« je opozoril Herbaj. Še vedno se tudi zgodi, da zunaj naselij ni ustreznih pločnikov. Kako hoditi ob cesti v takem primeru? »V naselju vedno po desni, zunaj naselja pa po levi,« svetuje Herbaj.