Zasedba Jata C velja za prvo bioakustično skupino v Sloveniji; gre za nekakšne zvočne raziskovalce-umetnike, ki umetnost povezujejo z znanostjo oziroma zanjo navdušujejo tudi znanstvenike. Zanimata jih bioakustika in zvočna ekologija, posledično pa okoljevarstvene in družbeno aktualne teme.

Člani zasedbe so vsak zase uveljavljeni umetniki tako s področja glasbe kot drugih umetnosti. Pod umetniškim imenom beepblip tako deluje Ida Hiršenfelder, ki povezuje zvočno in intermedijsko umetnost, zanima jo tudi medijska arheologija. OR poiesis je umetniško ime skladateljice Petre Kapš, ki raziskuje zvok, slušne percepcije in poetičnost performansa. Skladatelj Boštjan Perovšek in Bojana Šaljić Podešva delujeta kot skladatelja elektroakustične in eksperimentalne glasbe. Perovšek je v bistvu tisti, ki je v svetovnem merilu prvi utemeljil bioakustično glasbo kot glasbeno zvrst, in sicer v povezavi z zvoki živali, posebej žuželk; poznamo ga kot ustanovnega člana legendarne eksperimentalne zasedbe SAETA, sicer pa ustvarja glasbo za film, gledališče, multimedijske instalacije ter zvočne krajine za muzeje in galerije. Šaljić Podešva pa je večkrat nagrajena skladateljica, ki se posveča predvsem raziskovanju zvoka kot entitete, ki vpliva na poslušalca fizično in vsebinsko – od popolne abstrakcije do kompleksnega semantičnega jezika. Brane Zorman je skladatelj, zvočni manipulator, producent, kurator in soustanovitelj Cone, zavoda za procesiranje sodobne umetnosti, ki je tudi producent aktualnega projekta.

Zvočnost kamnin

Jata C se je doslej podpisala že pod vrsto zanimivih zvočnih projektov, nocoj pa napovedujejo premiero novega z naslovom Kronolit. Šlo bo za (vsaj) tridelni projekt, ki se začenja danes v prostorih MGLC Švicarija, zaključil pa se bo prihodnje leto na Ljubljanskem gradu. Poslušali bomo 15-kanalno zvočno kompozicijo, ki so jo člani zasedbe komponirali več mesecev, skupaj z današnjim dogodkom »v živo« – ko jo bodo izvajali in tudi nadgrajevali – pa jim bo v prihodnje služila kot navdih za izdelavo kamnite skulpture, ki bo hkrati nekakšen enostaven kamnit inštrument. Ta naj bi bil v svoji funkcionalni rabi že na naslednjem dogodku, ki je del Kronolita, ta bo novembra v Kinu Šiška. Kamnito instalacijo bo sestavljalo več marmornatih plošč (prispevalo jih je podjetje Marmor Hotavlje), povezanih s pretvorniki (tako imenovanimi »transducerji«), postavljena bo samostojno, na njej pa bo mogoča koncertna izvedba kompozicije, v kateri se bodo članice in člani Jate C »v živo« vključevali s povratno zanko med kamnom in človekom.

Gre za dogodek, ki tematizira svet kamnin, časovnosti in naše vpete soodvisnosti, torej tudi simbolov trajnosti, razsežnosti in nemosti, pravijo pri Jati C. »Kamnine so kot Zemljina opna, Kronolit pa je inštrument/opna, s pomočjo katere z elektronskimi pretvorniki prevajamo vibracije kamna in jih v povratni zanki vračamo v kamen.«

Med umetnostjo in znanostjo

Kronolit bi lahko opisali kot interdisciplinarni raziskovalni projekt, takšni so tudi drugi projekti Jate C; v njem namreč poleg zvočnih umetnikov sodelujejo tudi znanstveniki s področja mikropaleontologije, geologije in fizike. Nenazadnje se umetniki na terenu srečujejo z uporabo številnih tehnologij in znanstvenih orodij, denimo ob vprašanju, kako na terenu snemati zvoke narave in okolja z geofoni in kontaktnimi mikrofoni, tako da so jim nasveti naravoslovnih strokovnjakov razumljivo v pomoč. Interakcije seveda tečejo v obe smeri, zato so tudi sami za umetnost navdušili prenekaterega znanstvenika pri nas, med drugimi tiste z Instituta Jožefa Stefana.

V Kronolitu so torej v elektroakustično kompozicijo, ki ima tudi partituro za izvajanje v živo, zajeli zvok iz kamna; hkrati pa se je zvok generiral iz podob s tako imenovano spektralno analizo skenov kamnov z modulatorjem zvoka. To je skratka kompozicija, ki je nastala z digitalno analizo, prevajanjem slike v zvok in pa meritvami vibracij, »ki oblikujejo lastno umetniško interpretacijo snovne zvočnosti litosfere«, kot pojasnjujejo pri Jati C. Po današnji izvedbi kompozicije v Švicariji in novembrskem gostovanju v Kinu Šiška se bo Kronolit nadaljeval prihodnje leto z gostovanjem na Ljubljanskem gradu. Producenti so ga sicer priključili tudi platformi za sodobno raziskovalno umetnost konS.