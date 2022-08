Duh umetnosti onkraj ideologije

Koncert Ane Netrebko, njenega soproga, tenorista Jusifa Ejvazova, in slovenske mezzosopranistke Monike Bohinec ni bil zgolj še eden od koncertnih podvigov Festivala Ljubljana. Že v pričakovanju nastopa so nas okoliščine navdajale z razmislekom o teži posledic vojne in o političnem naboju, ki se ga lahko navzame tak dogodek. Zdi se, da je koncert vsakemu po svoje buril duhove, vse dokler se ni operna diva dejansko pojavila izza zavese odra Gallusove dvorane. S prvimi izpetimi notami pa je z dogodka odplaknila polemičnost ter dala besedo intimnim človekovim resnicam, kot jih pripoveduje le umetnost.