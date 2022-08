Damir Galijaš, poznavalec piva: Drago pivo kupuje vse več ljudi

Damir Galijaš je eden najbolj agilnih poznavalcev piva na slovenski kraft pivski sceni. Je lastnik in idejni vodja trgovine in pivoteke Že u redu, Primož na Trubarjevi cesti v Ljubljani, ki velja za najbolje založeno v Sloveniji, na Žabjeku pa je pred leti v solastništvu odprl pivnico Lajbah, kjer imajo v redni ponudbi pestro izbiro kraft piva z vsega sveta, od tega ga je kar 22 vrst mogoče dobiti na točilnih pipah, hkrati pa je tudi organizator in pobudnik več festivalov piva in pivskih dogodkov v Ljubljani.