Pa se nič ne hudujte na modro vodstvo RTV. Da ne slišimo enega očitka, češ da so še enkrat pokazali, da so za časom. Nak! To, da okroglo, trideseto obletnico osamosvojitve praznujejo letos, ko je od tega zgodovinskega dogodka minilo 31 let, je namreč povsem logično, saj lani za to enostavno ni bilo časa. Treba je bilo konsolidirati program in kadre, ukiniti nekaj oddaj, uvesti nekaj novih, poiskati prave novinarje in zanesljive voditelje ter ne nazadnje poiskati najboljšega direktorja Televizije Slovenija vseh časov. Zdaj je vse to urejeno. RTV Slovenija je stabilna, resna, uravnotežena firma z odličnim vodstvom, izjemnim programom in enotnim programskim svetom. Zdaj je torej čas za slavje!