Ljubljanske občinske volitve in nesramne karikature

Aprila 1911 so v Ljubljani potekale občinske volitve, na katerih so lahko prvič osebno oddale svoj glas tudi ženske, predvsem učiteljice in upokojene učiteljice. A zanimivo, da je bil do volilk prizanesljivejši katoliški tabor, medtem ko so bili liberalci bolj zadržani in so ženski volilni pravici celo nasprotovali. Oba tabora pa sta politični boj za glasove bíla tudi prek karikatur, ki sta jih takrat prvič objavila dnevnika Jutro in Slovenec.