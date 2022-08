Nepreslišano: Michal Kosinski, psiholog, profesor na univerzi Stanford

Tudi sam do pred nekaj leti nisem vedel, da so informacije, ki se nam zdijo uporabne, denimo to, kaj smo napisali v sporočilu, le delček ledene gore. Ko uporabiš algoritme za analizo tovrstnih sporočil, šele spoznaš globino te ledene skale. Iz na prvi pogled zelo nedolžnega elektronskega sporočila lahko ugotovimo, kakšen je odnos z osebo, ki ji pišemo, kakšne misli so me prevevale, občutja, naklonjenost do osebe, veliko pa izvemo tudi o pošiljatelju. Vsi ti metapodatki o nas razkrijejo veliko več, kot človeški možgani sploh dojamejo. Razkrivajo našo politično in spolno orientiranost, osebnost, inteligentnost, dejstva iz zgodovine našega življenja. Algoritem lahko odkrije, ali so naši starši ločeni ali ne, našo versko pripadnost, okus za glasbo.