Menim, da ste ugotovili, na katero področje namigujem. Seveda je to stara, okostenela Katoliška cerkev. Res je, da se papež Frančišek trudi zmanjšati in ublažiti njene grehe, toda še vedno je preveč takih njenih članov, ki pozabljajo celo deset božjih zapovedi. Ko je bil ravno cerkveni praznik, posvečen Mariji, ki so ga verniki lahko slavili v kar 318 slovenskih cerkvah, posvečenih njej, je na Brezjah v svojem mašnem nagovoru vernikom nadškof Stanislav Zore omenil tudi cerkveni refren: »Otrok ima pravico do očeta in matere …« in misli ni izrekel do konca. Nadaljevanje se glasi: »... in otrok ima tudi pravico, da izbere religijo, če se mu zahoče.« Nič hudega, človeško se je motiti. Še vedno lahko kdaj drugič popravi napako.

Malo bom pobrskal, kaj vse pišejo neodvisni mediji o tej Cerkvi, česar pa v njenih »trobilih« ne boste našli. Že naslov obvestila je zanimiv. Glasi se: »Stari okostnjaki iz omar ljubljanske nadškofije se bojijo, da bi škof Saje začel čistiti cerkveno nesnago!«

Prepričajte se: »Papež podpira novomeškega škofa Andreja Sajeta pri nameri, da slovensko rimokatoliško cerkev očisti treh najhujših grehov: 1) nepreglednih financ Ljubljanske nadškofije in njenih gospodarskih družb (Zvon, T-2), v poslovanju katerih ni čisto nič krščanskega, 2) resnega in iskrenega soočanja s spolnimi zlorabami, česar slovenska cerkev navkljub izrecnim navodilom iz Vatikana še vedno ni storila (naš moralni teolog neopravičeno prejema plačo), 3) konec je toleriranja ali celo podpore dvojnim življenjem tistih cerkvenih dostojanstvenikov, ki ne spoštujejo celibata, Božjih zapovedi glede nečistovanja in ki so zaradi svojih spolnih nagnjenj bodisi predmet izsiljevanj bodisi aktivno sodelujejo v najvplivnejšem slovenskem medijsko-politično-gospodarskem lobiju, s čemer krnijo ugled cerkve in svojega poslanstva. V slovenski cerkvi so tudi zelo močne konservativne sile, ki bodo uporabile svojo moč in vpliv, da preprečijo kakršne koli spremembe ali razkritja dolgoletnih anomalij. Zaradi tega bodo posebej na udaru vsi tisti vodilni duhovniki, ki bi ogrožali status quo. Nepreverjene informacije o ovadbi zoper škofa Sajeta, ki naj bi utajeval davke, je torej potrebno gledati kot prvo opozorilo. Če ga ne bo razumel ...« To me spominja na politično nagajanje novi vladi (trije referendumi) in brskanju po eventualnih napakah predsednika Goloba.

V Vatikanu so se odločili, da stvari ne bodo prepuščali naključjem in temu primerna je tudi živčnost »starih sil«, ki želijo zadržati svoje privilegije, pa naj stane, kar hoče. Že slutim žarek svetlobe na koncu predora.

In sedaj se postavite v vlogo medijev, ki morajo poveličevati takšno druščino, ki zahteva, da verjamete v njihove okostenele dogme in ne verjamete v njihov izraziti pohlep in njihov zločin pri zlorabo otrok. Eden od teh je Aleteia, spletni medij, ki svoje prispevke objavlja v sedmih jezikih. Sama se promovira takole: »Aleteia prinaša navdih za polno življenje. Na svež in razumljiv način predstavlja bogato krščansko izročilo in razlaga Jezusov nauk, da je ta lahko v pomoč vsakomur, ki si želi boljše in srečnejše življenje.«

To reklamirano bogato krščansko izročilo najdemo bolj verodostojno v Bibliji kot pa v Aleteii, sicer pa je pojem krščanskega izročila razvodenel, saj Cerkev demonstrira več negativnih zgledov kot pozitivnih.

Pri svoji prošnji za finančni prispevek Aleteia med drugim zapiše: »Aleteia želi služiti svojim bralcem in jim nuditi to, kar jih bogati. Da bi to lahko čim boljše počeli tudi v prihodnje, vas prosimo za finančno podporo. Hvala že vnaprej!« No, če Aleteia bogati svoje bralce, si pa ti res lahko odščipnejo del tega bogastva in ga podarijo Aleteii.

Pa Aleteia ni edina »utopljenka«, ki bralcem podtika svoje prazne piskerčke. Časa se pa ne da ustaviti.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani