Je Željko Ražnatović - Arkan še živ?

Takšne vrste teorija kot v primeru Elvisa Presleyja, Jima Morrisona, Brucea Leeja in še koga, ki naj bi inscenirali svojo smrt, da so se lahko umaknili iz neljubega jim dogajanja, velja tudi za Željka Ražnatovića - Arkana, za vojne zločine v Haagu obtoženega srbskega kriminalca. Obtožnica je bila vložena 30. septembra 1997, ubili pa so ga 15. januarja 2000.