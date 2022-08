»To je eden največjih primerkov, odkritih v Evropi, morda celo na svetu,« je danes za AFP pojasnila paleontologinja Elisabete Malafaia z Naravoslovne fakultete Univerze v Lizboni.

Portugalski in španski znanstveniki so kosti odkrili v začetku avgusta na vrtu hiše v bližini Pombala v osrednji Portugalski. Med zbranimi kostmi so našli ostanke rebra, dolgega približno tri metre, je dodala Malafaia.

Dele fosilov so na tem mestu prvič opazili leta 2017, ko je lastnik prekopaval vrt, da bi naredil prostor za prizidek. Po odkritju se je obrnil na paleontologe, ki so nato v začetku tega meseca tam odkrili del okostja dinozavra in ga od takrat preučujejo.

Zavropodi imajo značilne dolge vratove in repe ter so med največjimi živalmi, ki so kdajkoli živele.

Ekipa bo v prihodnjih mesecih morda opravila še več izkopavanj na najdišču in v okolici, še navaja AFP.