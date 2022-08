»To je revolucija ljudi, ne al Sadrovo gibanje,« so vzklikali protestniki in pozivali k padcu režima. Odstranili so številne ovire, varnostne sile pa so poskušale množico razgnati z vodnimi topovi. Vojska je medtem v prestolnici uvedla policijsko uro.

Na objavljenih videoposnetkih je v vladni palači videti protestnike, ki sedijo v foteljih v sejni sobi, mahajo z iraškimi zastavami in se fotografirajo, nekateri pa se celo hladijo v bazenu na vrtu.

Al Sadr je svoj umik iz politike utemeljil z nerešljivim političnim zastojem v državi. Kritiziral je šiitske politične voditelje, ker niso upoštevali njegovih pozivov k reformam. Napovedal je tudi zaprtje svojih uradov, ob tem pa pojasnil, da bodo ostale odprte nekatere kulturne in verske institucije.

Že junija je al Sadr umaknil svoje poslance iz parlamenta, ker mu ni uspelo oblikovati vlade po svoji želji. Zaradi nesoglasij med strankami glede oblikovanja koalicije je sicer Irak brez vlade, premierja in predsednika države že od parlamentarnih volitev oktobra lani.

Al Sadrovi privrženci od konca julija zasedajo parlament in protestirajo blizu vladnih zgradb ter tako blokirajo proces volitev novega predsednika in parlamenta.

Mnogi Iračani medtem trdijo, da politični spopadi nimajo nobene zveze z njihovimi vsakodnevnimi boji. Irak so desetletja uničevali konflikti in vsesplošna korupcija. Država je bogata z nafto, vendar jo vseeno pestijo slaba infrastruktura, brezposelnost, izpadi električne energije in propadajoče javne storitve, zaradi suše, ki pustoši po vsej državi, pa se zdaj sooča tudi s pomanjkanjem vode.