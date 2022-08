Pljuski vojne v blejskih poletnih premislekih

Kaj prinaša vojna v Ukrajini za Evropsko unijo, cene energentov in širitveni proces so bile teme, ki so dominirale prvi dan Blejskega strateškega foruma. Med govorci, ki jih je s pozivi k ohranjanju dobav orožja Ukrajini in svarilom pred utrujenostjo od vojne nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, zagotovo ni bilo najti znakov popuščanja. A negotovost pred prihajajočo zimo je vendarle precejšnja.