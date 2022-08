Z uvodnimi nagovori zunanje ministrice Tanje Fajon, predsednika države Boruta Pahorja in predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen se je na Bledu začel 17. strateški forum, na katerem bo letos govora predvsem o vojni v Ukrajini in njenih posledicah.

Zbrane je preko videopovezave nagovoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V čustvenem govoru je vnovič poudaril nujnost, da države ukrepajo sedaj, zato da se zagotovi stabilnost celotni Evropi. Zato pa Ukrajina po besedah Zelenskega potrebuje zadostne količine orožja, zadostnih sankcij proti Rusiji in zadostno samooobrambo Evrope. Zavzel se je tako za trgovinski embargo na Rusijo kot tudi za prepoved izdajanja turističnih viz Rusom za vstop v EU, saj bi vse evropske države lahko bile v nevarnosti, da pri njih počitnikujejo ljudje s krvjo na dlaneh. Kako se bo iztekla vojna oziroma kako se bodo končala pogajanja, ni hotel napovedati. Je pa poudaril, da imajo Ukrajinci pravico, da se borijo za svojo državo v njenih mednarodnopriznanih mejah. »To je velik boj za nas in to je pravičen upor,« je poudaril Zelenski in ocenil, da Rusija tudi ni tako zelo močna, kot se je sprva mislilo. Morebitna utrujenost od vojne v Ukrajini, ki bi jo bilo čutiti na Zahodu, bi bila velika nevarnost tako za Ukrajino kot tudi za celoten svet, za katerega je Zelenski Rusijo označil za strateški izziv.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leynova je poudarila, da Putin v vojni ne sme zmagati, zmagati mora Ukrajina. Sankcije, ki jih je sprejela EU proti Rusiji že povzročajo veliko škodo Rusiji, ta pa bo še večja. Ponovila je, da bo EU podpirala Ukrajino dokler bo to potrebno. To ni potrebno zgolj zaradi Evropske unije in Ukrajine temveč tudi zaradi tega, da bo Rusija razumela, da kršenje mednarodnih pravil pomeni tudi visoko ceno. Izpostavila je, da mora končanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv biti glavna prioriteta EU: »Obdobje ruskih fosilnih goriv v EU se bliža h koncu,« je dejala von der Leynova in poudarila, da bo z več zelene energije Evropska unija tudi lažje ščitila svoje vrednote. Pojasnila je tudi, da mora Evropska unija spremeniti cenovni model določanja električne energije, ki je še iz drugih časov in neprimeren sedanjim razmeram. Cilj Evropske unije tudi mora biti utrditi tiste, ki verjamejo v evropske vrednote, je dejala, ob čemer je mislila na Ukrajino, hkrati pa je poudarila, da v EU sodi tudi vseh šest zahodnobalkanskih držav.

Tudi o slovensko-hrvaških odnosih

Več kot 400 udeležencev bo na forumu, kjer bo letos govorilo več kot 160 panelistov. Ob prihodu na forum je avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg dejal, da se mora Evropska unija najprej interno dogovoriti o morebitnih novih sankcijah proti Rusiji in šele nato govoriti o tem navzven. Po njegovih besedah namreč ruski predsednik Vladimir Putin spremlja dogajanje v EU. Dodal je, da je EU sprejela največji sankcijski paket v zgodovini, v naslednjih tednih in mesecih pa mora pokazati strateško potrpežljivost in moč.

Na vrhu bo slovenski politični vrh imel tudi številna bilateralna srečanja. Prvo se je odvilo že pred začetkom vrha, ko se je premier Golob srečal s hrvaškim predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem. Kot je ob prihodu na vrh pojasnil Plenković, sta se z Golobom pogovarjala o dvostranskih odnosih, gospodarskem sodelovanju in energetskih vprašanjih. O zimzeleni temi mejnega vprašanja med Slovenijo in Hrvaško je Plenković ponovil znano hrvaško stališče, da arbitražna razsodba za Hrvaško ne obstaja in da za Hrvaško ta ni opcija, saj je sabor nikoli ne bo ratificiral. To sem povedal Golobu,« je dejal Plenković in dodal, da je vprašanje meje potrebno rešiti, v dvostranskih odnosih pa se je potrebno osredotočiti na stvari, ki povezujejo ne pa razvajajo.

S predsednico komisije Ursulo von der Leyen sta se na dvostranskem srečanju sestala tako Pahor kot Golob, predsednik države pa se je o aktualnih vprašanjih pogovarjal še z visokim predstavnikom mednarodne skupnosti za BiH Christianom Schmidtom, posebnim odposlancem ZDA za Zahodni Balkan Gabrielom Escobarjem in posebnim odposlancem Nemčija za Zahodni Balkan Manuelom Sarrazinom.

Jutri bosta sicer dva panela posvečena Zahodnemu Balkanu, ki še vedno hlepi po hitrejšem pridruževanju Evropski uniji. Albanski premier Edi Rama je na vprašanja, ali je zadovoljen s hitrostjo pridruževanja regije EU, dejal, da zadovoljstvo zagotovo ni prava beseda, a da je vesel, da se je zastoj pridruževanja Severna Makedonije in Albanije končal. Rama ni prepričan, da se bo sedaj širitev EU pospešila zaradi geopolitičnih vprašanj. Geopolitična Unija, ki jo predlaga Macron, je za Ramo ideja, ki ima potencial.